Tıp Fakültesi akademik yılı açılışı online gerçekleştirildi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı açılışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla online yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek yeni eğitim öğretim yılı açılışında Tıp Fakültesine yeni başlayan öğrencilere seslendi.

"Akdeniz Üniversitesi ailesine hoş geldiniz" mesajıyla başlayan Rektör Özkan öğrencilere, "Yeni eğitim-öğretim yılımız pandemi nedeniyle uzaktan olacak. Kampüsümüz sizsiz renksiz, kokusuz. Sizin enerjinizi çok özledik. Ancak bu süreçten de bir şeyler öğrenecek ve bu dönemi avantaja çevireceğiz." dedi.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Sağlık bizim için en önemli faktör. Ancak bu sayede yanına koyduğumuz her şey anlamlı. ve bu süreç bize sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz hekimlerin önemini bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda hekimliğin ne kadar zorlu ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Sizler de bugünden itibaren birer hekim adayısınız. Bu onurlu mesleğe layık olabilmek için elinizden geleni yapacağınızdan adım gibi eminim."

Öğrencilere merak ve araştırma duygularını hiç kaybetmemeleri gerektiğini söyleyen Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak yetkin akademik kadromuz, araştırma alt yapımızla sizlere en iyi imkanları sunmaya çalışacağız. Bu altı yıl boyunca sizler de imkanları zorlayın, bol bol makaleler okuyun, araştırın. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Sizler de bir Aziz Sancar, Ömer Özkan olarak Üniversitemizin bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırın. İyi ki bizim öğrencimiz oldunuz, iyi ki Akdenizlisiniz, tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.