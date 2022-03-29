İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK - Son Dakika

Türkiye'de mağaza deneyimi ile iç içe geçen ilk NFT sergisi olduğu belirtilen BForGood; Boyner ve Carny iş birliğinde sanat ve teknoloji meraklılarıyla bugün buluştu. 20 farklı sanatçının 20 NFT eserlerinin yer aldığı sergide ayrıca eserlerin satışından elde edilecek gelirle geleceğin doktor adaylarına destek verilmesi amaçlanıyor. Boyner, sergide satışı gerçekleşen her bir eser için Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın 'Yetiş Doktor' projesine bağışta bulunarak tıp öğrencilerinin bir yıllık eğitim bursunu karşılayacak.

Sanatçıların NFT eserleri, BForGood sergisi ile 29 Mart - 6 Nisan 2022 tarihlerinde Boyner Cadde'de bir araya geliyor. Türkiye'nin sanat odaklı içeriklerden oluşan ilk NFT pazar yeri olan Carny ile yapılan iş birliği ile hayat bulan, kürasyonunu Esra Özkan'ın üstlendiği sergide Hamza Kırbaş, Selay Karasu, Hakan Yılmaz, Ozan Gönen, Barış Kabalak, Ecem Dilan Köse, Mert Onaran, Hande Uğur, Cihan Ünalan, Gözde Mutluer, Mehmet Ünal, Burak Dağ, Selçuk Erdem & Alemşah Öztürk, Cem Güventürk, Balkan Karışman & Çağatay Güçlü, Foad Hamzeh, Erin İlkcan Aslan, Fuat Değirmenci ve Serdar Akkılıç'ın NFT eserleri yer alıyor.

'YETİŞ DOKTOR' PROJESİNE BAĞIŞ YAPILACAK

Serginin açılışında konuşan Küratör Esra Özkan, 'Çok farklı disiplinlerdeki sanatçılar bir araya geldi. Hem profesyonel hem bağımsız hem de genç sanatçılar bir arada. Sergi, gelecekte toplumsal ve bireysel yaşamı kökten etkileyecek gündemlerin ötesinden bakarken bir yandan genç doktor adaylarını destekleyerek hem sanat hem de eğitimin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor. Düzenlenecek sergiyle geleceğin doktor adaylarına destek olmayı amaçlayan Boyner, sergide satışı gerçekleşen her bir eser için Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın 'Yetiş Doktor' projesine bağışta bulunarak tıp öğrencilerinin bir yıllık eğitim bursunu karşılayacak? açıklamasını yaptı.

'BU TÜR PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ'

Carny Kurucularından Elyo Elvaşvili ise 'Bugün burada çok hayırlı bir iş için bir aradayız. Burada bulunan eserler, platformumuzda satılacak. Seçkin eserlerin yer aldığı sergiden elde edilen gelir ise tıp öğrencilerinin okul masraflarına bağışlanacak. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca çok farklı sanatçılar ile sanatseverler burada bir araya geldi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu tür projelere devam edeceğiz' dedi.

'KURUMSAL FİRMALARIN ÇOĞU NFT İLE İLGİLENECEK'

Carny'nin kurucu ortaklarından Nuri Sayraç da şu şekilde konuştu:

'Bugün çok özel bir günümüzdeyiz. İkinci kez fiziksel bir NFT sergimiz gerçekleşti. Serginin açılışına yoğun ilgi var. Bu bizi çok mutlu etti. Şu an çok fazla kurumsal firmanın NFT alanına girdiğini görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de pek çok uluslararası şirketin Türkiye'de NFT sergileri yaptığını göreceğiz. Yapılan satışlarla Türkiye'de üretilen bu eserler, küresel kripto borsalarında işlem görmeye başlayacak.'

'HERKESİN ZEVKİNE HİTAP EDECEK ESERLER'

Boyner Pazarlama ve Marka Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu da sanat ile teknolojiyi iyilikle birleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Eserlerin her birinin çok özel olduğunu söyleyen Koçoğlu, 'Ben her birini ayrı beğendim. Tabii ki sanat özneldir. İçerde herkes farklı eserleri beğeniyor. Herkesin zevkine hitap eden eserler var' şeklinde konuştu.