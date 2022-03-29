İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK

29.03.2022 12:42

Türkiye'de mağaza deneyimi ile iç içe geçen ilk NFT sergisi olduğu belirtilen BForGood; Boyner ve Carny iş birliğinde sanat ve teknoloji meraklılarıyla bugün buluştu.

Türkiye'de mağaza deneyimi ile iç içe geçen ilk NFT sergisi olduğu belirtilen BForGood; Boyner ve Carny iş birliğinde sanat ve teknoloji meraklılarıyla bugün buluştu. 20 farklı sanatçının 20 NFT eserlerinin yer aldığı sergide ayrıca eserlerin satışından elde edilecek gelirle geleceğin doktor adaylarına destek verilmesi amaçlanıyor. Boyner, sergide satışı gerçekleşen her bir eser için Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın 'Yetiş Doktor' projesine bağışta bulunarak tıp öğrencilerinin bir yıllık eğitim bursunu karşılayacak.

Sanatçıların NFT eserleri, BForGood sergisi ile 29 Mart - 6 Nisan 2022 tarihlerinde Boyner Cadde'de bir araya geliyor. Türkiye'nin sanat odaklı içeriklerden oluşan ilk NFT pazar yeri olan Carny ile yapılan iş birliği ile hayat bulan, kürasyonunu Esra Özkan'ın üstlendiği sergide Hamza Kırbaş, Selay Karasu, Hakan Yılmaz, Ozan Gönen, Barış Kabalak, Ecem Dilan Köse, Mert Onaran, Hande Uğur, Cihan Ünalan, Gözde Mutluer, Mehmet Ünal, Burak Dağ, Selçuk Erdem & Alemşah Öztürk, Cem Güventürk, Balkan Karışman & Çağatay Güçlü, Foad Hamzeh, Erin İlkcan Aslan, Fuat Değirmenci ve Serdar Akkılıç'ın NFT eserleri yer alıyor.

'YETİŞ DOKTOR' PROJESİNE BAĞIŞ YAPILACAK

Serginin açılışında konuşan Küratör Esra Özkan, 'Çok farklı disiplinlerdeki sanatçılar bir araya geldi. Hem profesyonel hem bağımsız hem de genç sanatçılar bir arada. Sergi, gelecekte toplumsal ve bireysel yaşamı kökten etkileyecek gündemlerin ötesinden bakarken bir yandan genç doktor adaylarını destekleyerek hem sanat hem de eğitimin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor. Düzenlenecek sergiyle geleceğin doktor adaylarına destek olmayı amaçlayan Boyner, sergide satışı gerçekleşen her bir eser için Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın 'Yetiş Doktor' projesine bağışta bulunarak tıp öğrencilerinin bir yıllık eğitim bursunu karşılayacak? açıklamasını yaptı.

'BU TÜR PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ'

Carny Kurucularından Elyo Elvaşvili ise 'Bugün burada çok hayırlı bir iş için bir aradayız. Burada bulunan eserler, platformumuzda satılacak. Seçkin eserlerin yer aldığı sergiden elde edilen gelir ise tıp öğrencilerinin okul masraflarına bağışlanacak. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca çok farklı sanatçılar ile sanatseverler burada bir araya geldi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu tür projelere devam edeceğiz' dedi.

'KURUMSAL FİRMALARIN ÇOĞU NFT İLE İLGİLENECEK'

Carny'nin kurucu ortaklarından Nuri Sayraç da şu şekilde konuştu:

'Bugün çok özel bir günümüzdeyiz. İkinci kez fiziksel bir NFT sergimiz gerçekleşti. Serginin açılışına yoğun ilgi var. Bu bizi çok mutlu etti. Şu an çok fazla kurumsal firmanın NFT alanına girdiğini görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de pek çok uluslararası şirketin Türkiye'de NFT sergileri yaptığını göreceğiz. Yapılan satışlarla Türkiye'de üretilen bu eserler, küresel kripto borsalarında işlem görmeye başlayacak.'

'HERKESİN ZEVKİNE HİTAP EDECEK ESERLER'

Boyner Pazarlama ve Marka Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu da sanat ile teknolojiyi iyilikle birleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Eserlerin her birinin çok özel olduğunu söyleyen Koçoğlu, 'Ben her birini ayrı beğendim. Tabii ki sanat özneldir. İçerde herkes farklı eserleri beğeniyor. Herkesin zevkine hitap eden eserler var' şeklinde konuştu.

İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK
İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK
İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK
İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK
İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK
İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK
İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK
İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK
İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK
İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK

YORUMLAR
500
Balıkesir Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitim Merkezi oldu Balıkesir Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitim Merkezi oldu Tıp öğrencileri Niğde'de sağlık taraması yaptı Tıp öğrencileri Niğde'de sağlık taraması yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Edirne'de dede, oğlu, gelini ve torunu vahşice katledildi: Cinayet yerinde av tüfeği bulundu!
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-TIP ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNE NFT SERGİSİYLE DESTEK VERİLECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement