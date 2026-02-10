Tipi Maşur Kaldırdı, Ağrı'da Okullar Tatil - Son Dakika
Tipi Maşur Kaldırdı, Ağrı'da Okullar Tatil

10.02.2026 08:49
Kars'ta tipi nedeniyle 9 araçta mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı. Ağrı'da okullar bir gün tatil.

KARS'ın Kağızman ilçesinde tipi nedeniyle Çengilli köyü grup yolunda mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Ağrı'da ise okullar, 1 gün tatil edildi.

Kağızman ilçesi Çengilli köyü grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle, aralarında 1 yolcu minibüsünün de bulunduğu 9 araç kara saplandı, yolcular mahsur kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla ilerleyemeyen araçlardaki sürücüler, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirip, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, soğuk ve görüşü engelleyen tipi altındaki uzun süre karla mücadele çalışmalarını sürdürüp, mahsur kalan 9 araca ulaştı. Araçlardaki 30 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL

Öte yandan kar yağışı sebebiyle Ağrı'da bugün okullar tatil edildi. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verileri dikkate alındığında; 10 Şubat 2026 Salı günü ilimiz genelinde kar yağışı beklenmesi dolayısıyla, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar ile oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, ilimiz genelindeki tüm köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz ile köy okullarında görevli öğretmenlerimiz için 10 Şubat 2026 Salı günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir."

Kaynak: DHA

