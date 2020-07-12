TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırınca ot biçen kişiye çarptı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TIR ile çarpışmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı otomobil tarlada ot biçen Ahmet Özdemir'e çarptı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TIR ile çarpışmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı otomobil tarlada ot biçen Ahmet Özdemir'e çarptı. Yaralanan Ahmet Özdemir tedavi altına alındı.
Kaza öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi Altındere yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.Ö. idaresindeki 54 EY 775 plakalı otomobil sürücüsünün, TIR ile çarpışmamak için direksiyonunu kırması sonucu yoldan çıktı. Tarlaya giren otomobil önce ot biçen Ahmet Özdemir'e ardından direğe çarparak durabildi. Kazada, Ahmet Özdemir ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Özdemir'e ilk müdahalede bulunarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın şoku ile fenalaşan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:28 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırınca ot biçen kişiye çarptı - Son Dakika
Son Dakika 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:19 Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem 22:17 Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı 22:14 Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:44 Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti