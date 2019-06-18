TIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldü
1 saat önce
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, TIR'ın çarparak sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Nesip Çiftçi (70), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Akhisar
ilçesinde, TIR'ın çarparak sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Nesip Çiftçi (70), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi
karşısında meydana geldi. Nesip Çiftçi'nin elektrikli bisikletini İstanbul
yönünden İzmir
yönüne giden N.Ş.'nin kullandığı 45 C 8032 plakalı TIR çarptı. Bisiklet, yaklaşık 200 metre TIR'ın altında sürüklendi. Kazada, bisiklet sürücüsü Nesip Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi'nin cansız bedeni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
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