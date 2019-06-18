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TIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, TIR'ın çarparak sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Nesip Çiftçi (70), hayatını kaybetti.

TIR'ın sürüklediği elektrik bisikletin sürücüsü öldü, System.String[]
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, TIR'ın çarparak sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü Nesip Çiftçi (70), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Nesip Çiftçi'nin elektrikli bisikletini  İstanbul yönünden İzmir yönüne giden N.Ş.'nin kullandığı 45 C 8032 plakalı TIR çarptı. Bisiklet, yaklaşık 200 metre TIR'ın altında sürüklendi. Kazada, bisiklet sürücüsü Nesip Çiftçi hayatını kaybetti. Çiftçi'nin cansız bedeni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
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