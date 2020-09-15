Tır karşı şeride geçip cipe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Tır karşı şeride geçip cipe çarptı: 3 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek cipe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yarlandı.
Adana'da kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek cipe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yarlandı.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gani A. yönetimindeki 33 DML 21 plakalı tır kontrolden çıkarak yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeride geçen tır Hasan Ç. idaresindeki 01 EZH 17 plakalı cipe çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gani A., Hasan Ç. ve Kazım E.'yi kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Kazım E.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA
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