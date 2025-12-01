TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi

TEM\'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi
01.12.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır, bariyere ve beton duvara çarptı. Araçtan düşen sürücü tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere ve beton duvara çarpan tırdan düşün sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Aydın (23) hakimiyetindeki konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır, kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle araçtan düşen sürücü Aydın, tırın altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyadaki ilk vaka Çene ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatı altüst oldu Dünyadaki ilk vaka! Çene ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatı altüst oldu
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören “Hala ölmedin mi sen“ diyor Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi sen" diyor
Yargıtay’dan emsal karar Tek bir ’tık’ dahi evliliğinizi yıkabilir Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Kocaeli’nde tekne alabora oldu Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor
Dursun Özbek’in Sadettin Saran’ın teklifi neden reddettiği belli oldu Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu
Kaliforniya’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10’dan fazla yaralı Kaliforniya'da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10'dan fazla yaralı

13:31
Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
12:00
Trump’tan Maduro’ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela’yı derhal terk et
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et
11:48
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
11:17
Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki
11:11
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
10:54
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2025 13:43:02. #.0.5#
SON DAKİKA: TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.