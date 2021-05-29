Tır önündeki tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, saat 18.30 sıralarında Adana Aksaray karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.D. yönetimindeki 71 AV 343 plakalı tır, T.A. idaresindeki 47 ABA 965 plakalı tıra arkadan çarptı. Öndeki tırın dorsesine çarpan tırın kabini ezilirken sürücü içeride sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışma sonrasında yaralı sürücü H.D. sıkıştığı yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Yaralı Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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