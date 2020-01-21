Tire'de sahte zeytinyağı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'de sahte zeytinyağı operasyonu - Son Dakika

Tire'de sahte zeytinyağı operasyonu

6 saat önce

Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte zeytinyağı sattığı iddiasıyla 3 kişiye ceza uygulandı.

Tire'de sahte zeytinyağı operasyonu, System.String[]

Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte zeytinyağı sattığı iddiasıyla 3 kişiye ceza uygulandı.

Salı Pazarında sahte zeytinyağı satıldığı ihbarı üzerine çalışma yapan zabıta ekipleri, şüpheli H.A ve C.E'nin bulunduğu otomobili, polisin de yardımıyla Cumhuriyet Meydanında durdurdu.

Araçta yapılan aramada farklı yağ ve renklendirici içeriğine sahip olduğu değerlendirilen 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında işlem yapıldı, yağların test sonuçlarına göre suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Zabıta Müdürlüğü, Tire Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Yaya haklarına saygı cezası: Kaldırım parkına son! Kaldırıma park eden sürücüleri zabıta uyardı: Yayalara saygılı olun Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:14:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tire'de sahte zeytinyağı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]