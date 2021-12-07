Tırın altına giren çocuğunu ezerek öldürdü - Son Dakika

Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde meydana gelen olayda D.T. (4), babası N.T'nin kullandığı tırın altına girdi. Baba N.T, tırı çalıştırarak hareket ettirince, tırın altında kalan oğlunun üzerinden geçti.

ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. D.T'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.