Tırın kopardığı elektrik kablosunun ahırın çatısına düşmesi sonucu 5 inek telef oldu - Son Dakika

Aksaray'da saman balyası yüklü tırın kopardığı elektrik kablosunun ahırın çatısına düşmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Murat Karabıyık (45) yönetimindeki 68 BE 163 plakalı saman balyası yüklü tır, Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesinde elektrik tellerine temas etti.
Kopan teller besici İbrahim Altan'ın ahırının metal çatısına düştü.
Ahırda beslenen 5 gebe inek elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Toplam değeri 75 bin lira olan hayvanlar, açılan çukura gömüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:19 - Kaynak: AA
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