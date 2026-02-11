Tırtıldan Dronlu Robot Geliştirdiler - Son Dakika
Teknoloji

Tırtıldan Dronlu Robot Geliştirdiler

Tırtıldan Dronlu Robot Geliştirdiler
11.02.2026 12:52
Kayseri'de lise öğrencileri, afet bölgelerinde kullanılmak üzere dronlu bir robot tasarladı.

Kayseri'de lise öğrencileri, tırtılın kelebeğe dönüşümünden esinlenerek özellikle afet bölgelerinde zor noktalara ulaşımda kullanılabilecek dronlu robot geliştirdi.

Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesinden Efe Özbey Akgül ile Fen Bilimleri Anadolu Lisesinden Mehmet Karaağaç, çalışmalarına başlarken tırtılın doğadaki dönüşümünden yola çıktı.

Tırtılın kelebeğe dönüşümünü tasarımlarında kullanan öğrenciler, özellikle afet bölgelerinde, zor noktalarda dronla tarama yapılabilmesi için robot geliştirdi.

Robot, arazide tırtıl gibi ilerleyip ulaşabildiği yere vardıktan sonra içinde yer alan dron devreye girecek. Kelebek misali uçurulan dron, bölgede tarama yaparak bilgi toplamada kullanılacak.

57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışına katılan Efe Özbey Akgül, AA muhabirine, projenin afet durumunda ilk 72 saatte can kayıplarını azaltmayı amaçladığını söyledi.

Tırtılın dönüşümünden esinlendiklerini belirten Akgül, robotun dışını 3 boyutlu yazıcıda hazırladıklarını ifade etti.

Akgül, "Projemiz 'Tırtıl' adını verdiğimiz bir robot. Bu robotu zorlu arazide hareket edebilecek şekilde tasarladık." dedi.

"Tırtıl robot kozada şarjını yenileyerek operasyon süresini uzatıyor"

Robotun çamurda kaymadığını, yol tutuşunun sağlam olduğunu vurgulayan Akgül, "Aracımızın koza bölümü var. Koza bölümümüz, kelebeğin kalkacağı ve iniş yapabileceği alan. Bu bölümde kelebek kendi şarjını yenileyerek operasyon süresini uzatıyor. Yani mini dronların operasyon süresi en fazla 20 dakikadır. Biz bu operasyon süresini 60 dakikanın çok çok üstüne çıkardık. Operasyon süresinde artış var." diye konuştu.

TÜBİTAK yarışmasının önemine değinen Akgül, robotu deprem, orman yangını, çığ, sel gibi afetlerde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerden Mehmet Karaağaç da projelerinin, afetlerde hızlı müdahale imkanı sağlayarak can kayıplarının önlenmesine katkı sunacağını belirtti.

Danışman öğretmen Erkan Bozkurt ise doğadan esinlenerek tasarladıkları robotla TÜBİTAK yarışmasında finale kalmayı hedeflediklerini aktararak, "Robotumuz tırtıl misali ilerleyerek ulaşabileceği yere kadar gittikten sonra içerisindeki dronumuz kelebek moduna dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tırtıldan Dronlu Robot Geliştirdiler - Son Dakika

SON DAKİKA: Tırtıldan Dronlu Robot Geliştirdiler - Son Dakika
