Tiyatro ile Teknoloji Farkındalığı

07.01.2026 11:52
Erzurum'da ilkokul öğrencilerine milli teknoloji ve yerli üretim, Karagöz-Hacivat tiyatrosuyla anlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Gönüllüyüz Biz" proje destek çağrısı kapsamında Atatürk Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde görevli akademisyenler tarafından yürütülen bir proje ile "Milli Teknoloji Hamlesi", Erzurum'un Tortum ilçesinde ilkokul öğrencileriyle tiyatro sahnesinde buluştu.

Çocukların milli ve teknolojik farkındalıklarını artırmayı amaçlayan proje, eğitici yönüyle dikkat çekerken yoğun ilgi gösterilen Karagöz Hacıvat oyunuyla da sanatsal farkındalık alanında beğeni topladı.

Proje kapsamında sahnelenen Karagöz-Hacivat tiyatro oyununun, ilkokul çağındaki öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlandığı öğrenilirken, eğlenceli anlatımıyla çocukların ilgisini çeken oyun, milli teknoloji, yerli üretim ve bilimsel düşünme kavramlarını sade, komik ve anlaşılır bir dille ele aldı.

"Çocuklara erken yaşta farkındalık kazandırmak istedik"

Proje Koordinatörlüğü görevini üstlenen Tortum Meslek Yuksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Nurhan Akbulut, çalışmanın çıkış noktasına ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklara erken yaşta milli teknoloji bilinci kazandırmanın önemine vurgu yaptı.

Akbulut, "Milli Teknoloji Hamlesi sadece bir üretim süreci değil, aynı zamanda bir bilinç meselesidir. Biz bu bilinci çocuklara erken yaşta, onların dünyasına hitap eden bir yöntemle aktarmak istedik. Bunun için de tiyatroyu ve Geleneksel Türk Tiyatromuzun en seçkin örneği olan Karagöz ve Hacivat'ı seçtik. Tiyatro bu noktada çok güçlü bir araç oldu. Hem eğlendiler hem de konu üzerinde düşünüp bir fikir oluşturarak farkındalık sağladılar. Ayrıca gerçekleştirilen sahne etkinliğini bilimsel bir platforma taşımak adına oyunumuzu izleyen çocuklarımıza yönelik bir anket araştırması gerçekleştirdik. Anket sonuçları bize şunu gösterdi ki tiyatro ile bazı kavramları öğretim daha verimli ve hızlı bir seyir gösteriyor. Çocuklar etkinlikten keyif aldıklarını, milli teknoloji hamlesinin anlamını şimdi daha iyi kavradıklarını ve etkinliğin tekrarını talep ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Karagöz-Hacivat ile teknoloji hamlesi anlatıldı

Oyunun yazarlığını üstlenen Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mustafa Bilirdönmez ise geleneksel tiyatro unsurlarını güncel teknoloji temalarıyla bir araya getirdiklerini belirtti.

Bilirdönmez, "Karagöz ve Hacivat, Türk Gölge Oyunumuzun temel taşlarından aynı zamanda çocuklarımızın aşina olduğu, sevdiği ancak yeterli önem verilmedigi için unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan karakterler. Bu geleneksel yapıyı yeniden hatırlayarak, bozmadan, milli teknoloji, yerli üretim ve bilimsel merak gibi kavramları kaleme aldığımız oyunun içine yerleştirdik. Amacımız çocuklara doğrudan bilgiyi vermek değil, bu konuda merak uyandırıp, onların eğlenirken aynı zamanda farkındalıklarını sağlayarak öğrenmelerini gerçekleştirmekti" dedi.

60 gönüllü öğrenci projede aktif görev aldı

Projede toplam 60 gönüllü öğrenci aktif rol alırken, projenin tiyatro ayağı ise en çok ilgi gören kısım oldu. Tiyatro eğitimi alan gönüllü öğrencilerinin katkılarıyla sahneye taşınan tiyatro oyunu, pilot okul seçilen Tortum Yukarı Sivri İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi. Gösterim sırasında öğrencilerin oyuna aktif katılım göstermesi, oyundan sonra yapılan soru cevap etkinliklerinde ise alınan olumlu geri dönüşler projenin hedeflerine ulaştığını ortaya koydu. Yukarı Sivri İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden Musa Emir Çinici ve Elif Şimşek tiyatro oyunu sayesinde daha önceden bilmedikleri Teknoloji Hamlesinin ne demek olduğunu öğrendiklerini ve ileride bu amaçla çalışmalar yapmak istediklerini dile getirdiler.

Projenin metin danışmanlığını Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, tasarım danışmanlığını ise Doç. Dr. Ferruh Haşıloğlu üstlenirken; Dr. Öğr. Üyesi. Hayrunnisa Mazlumoğlu ve Öğr. Gör. Elçin Bilici de eğitim sürecine katkı sunan akademisyenler arasında yer aldı.

Hayata geçirilen proje, eğitimciler tarafından da Milli Teknoloji Hamlesi'nin çocuklara erken yaşta aktarılması, gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması ve sanatsal üretimin desteklenmesi açısından örnek bir çalışma olarak değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erzurum, Yerel, Son Dakika

