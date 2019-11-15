Tiyatro keyfi 14 Burda'da yaşanacak

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 14 Burda AVM'de, çocuk tiyatrosu "Karagöz İş Arıyor" sergilenecek.

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 14 Burda AVM'de, çocuk tiyatrosu "Karagöz İş Arıyor" sergilenecek.

14 Burda AVM, ara tatilde çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. 14 Burda Çocuk Tiyatrosu tarafından 16 Kasım Cumartesi günü sahnelenecek "Karagöz İş Arıyor" gösterisi, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 14 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz izleyebileceği gösterinin ilk seansı saat 16.00'da, ikinci seansı ise saat 18.00'de başlayacak. Çocuklar, "Karagöz İş Arıyor" oyunuyla gönüllerince eğlenip, çocuk olmanın tadını 14 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkaracak. - BOLU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İstanbul'da bir siyanür vakası daha! Bakırköy'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de ölü bedenleri bulunan ailenin bakkalı konuştu: En son dün akşam gördüm

9 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olan polis memuruna 14 bin TL ceza

RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya 'siyanür' uyarısı: Nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım