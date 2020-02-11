TJK bu kez parkede "beyaz bayrak-ayna" peşinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel TJK bu kez parkede 'beyaz bayrak-ayna' peşinde - Son Dakika

TJK bu kez parkede "beyaz bayrak-ayna" peşinde

20 dakika önce

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) İzmir Şirinyer Hipodrom Müdürlüğü basketbol takımı, potada şampiyonluk için kolları sıvadı.

TJK bu kez parkede

İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı şirketler arası basketbol turnuvası olan "Tek Pota Ligi"nin İzmir etabında boy gösterecek olan TJK İzmir ekibi, 28 Şubat Cuma günü 30 takımın katılımı ile başlayacak turnuvada parkeye, "Şampiyonluk" parolası ile çıkacak.

Yaklaşık iki aydır haftada çift antrenmanla turnuvaya hazırlanan kırmızı-siyahlıların Sportif Direktörlüğü'nü İzmir Şirinyer Hipodrom Müdürü Cenk İşkara yaparken; 13 kişilik oyuncu kadrosunda TJK TV spikeri Tanzer Parlar ile eski basketbolculardan Aytaç Kuru da yer alıyor.

Turnuvaya ilk kez katıldıklarını belirten takım kaptanı Aytaç Kuru, TJK'yı Tek Pota Ligi'nde en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Kuru, "İlk düdüğü sabırsızlıkla bekliyoruz. Hedefimiz, turnuvaya güzel başlayıp güzel bitirmek. At yarışları dilinde birinciliği ifade eden tabirlerden, ''Beyaz bayrak-ayna''yı; pistte değil, parkede yapmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:25 Kaynak: Bültenler
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