Son Dakika Haberleri: TKDK'den uzman, çiftçi ve gıda işleyicilerine eğitim
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TKDK'den uzman, çiftçi ve gıda işleyicilerine eğitim

15 dakika önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Yönetimi Koordinatörü Mecit Ender Kaya, "Türkiye'de düzenlediğimiz 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Proje Yönetimi Koordinatörü Mecit Ender Kaya, "Türkiye'de düzenlediğimiz 3. eğitim programımızla gıda hijyeni, çevrenin korunması, çiğ süt kalitesinin artırılması ve hayvan refahı gibi konularda hem kurumlarımızda görev yapan uzmanlara hem de çiftçiler ile gıda işleyicilerine eğitim vermeyi amaçlıyoruz." dedi.
Erzurum'da, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyetince finanse edilen ve TKDK tarafından uygulanan "Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi" eğitimi, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde başladı.
Doğu Anadolu'daki 7 ilden TKDK uzmanları ile çiftçi ve gıda işleyicilerinin katılımıyla düzenlenen toplantının ilk gününde TKDK uzmanlarına yönelik eğitim verildi.
Uzmanlara yapılan sunumun ardından AA muhabirine açıklama yapan TKDK Proje Yönetimi Koordinatörü Mecit Ender Kaya, kurum olarak IPARD destekleri kapsamında vatandaşları kırsal alanlarda buluşturduklarını belirterek buna ek olarak AB ile Türkiye'nin eş finansmanında yürütülen eğitim projesi kapsamında Erzurum'da toplandıklarını söyledi.
Toplantının bölgesel olduğunu ve programın ilk gününde TKDK uzmanlarına eğitim verileceğini belirten Kaya, programın ikinci gününde ise Doğu Anadolu'daki 7 ilden katılacak çiftçi ve gıda işleyicilerine eğitim düzenleneceğini aktardı.
Eğitim toplantısıyla gıda hijyeni ile çevrenin korunması amaçlanıyor
Kaya, toplantıyla çiftçi ve gıda işleyicilerine uygulanan IPARD desteklerini anlatmayı ve gıda hijyeni ile çevrenin korunmasına yönelik farkındalıkların artırılmasını hedeflediklerini vurgulayarak "Türkiye'de düzenlediğimiz 3. eğitim programımızla gıda hijyeni, çevrenin korunması, çiğ süt kalitesinin artırılması ve hayvan refahı gibi konularda hem kurumlarımızda görev yapan uzmanlara hem de çiftçiler ile gıda işleyicilerine eğitim vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.
TKDK uzmanlarına ve çiftçi ile gıda işleyicilerine yönelik düzenlenen eğitimin faydalı olduğuna işaret eden Kaya, söz konusu eğitime IPARD II Programı hibesi kullanan faydalanıcılar ve potansiyel faydalanıcılardan çok sayıda çiftçi, gıda işleyicisi ve TKDK uzmanlarının katıldığını dile getirdi.
Kaya, bu eğitim kapsamında çiftçilerin yanı sıra süt, kırmızı et, kanatlı eti, su ürünleri, meyve ve sebze işleme ile paketlemeyle uğraşan işletmelere ulaşılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.
Söz konusu eğitimler yarın çiftçiler ile gıda işleyicilerine verilecek eğitimler ile sona erecek.
TKDK'den uzman, çiftçi ve gıda işleyicilerine eğitim
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:20 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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