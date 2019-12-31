TKDK Tarsus'ta yatırımcılara destek verecek - Son Dakika
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TKDK Tarsus'ta yatırımcılara destek verecek

6 saat önce

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapacak işletmelere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destek verecek.

TKDK Tarsus'ta yatırımcılara destek verecek, System.String[]

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapacak işletmelere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destek verecek.


Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur'u konuk etti. TKDK'nın IPARD II 8. Çağrı Programı kapsamında sunduğu destekler hakkında fikir alışverişi yapılan görüşmede Koçak, Tarsus OSB'de hızlı ilerleme kaydedildiğini, 1. etap sanayi parsellerinin satışının neredeyse tamamlandığını belirterek, yatırımcıların işlerini kolaylaştırmaya yönelik destekler, kredi kolaylığı, ödeme ve taksit seçenekleri gibi çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Bu kapsamda kurumlarla diyaloga geçtiklerini ve TKDK'nın da bunlardan biri olduğunu kaydeden Koçak, "Yatırımcıya her türlü kolaylığı sunmaya hazırız. Bunun için arka planda 'yatırımcıya işlerine nasıl daha kolay yardımcı olabiliriz' diye hummalı bir çalışma içindeyiz. Çok sayıda kurumla görüşme halindeyiz. TKDK da bunlardan biri. Şimdi fikir alışverişi yapıyor ve işletme nasıl destek alabilir, nelerden faydalanabilir oturup bunları detaylıca konuşuyoruz. Amacımız yatırımcıya hizmet, üretene hizmet" diye konuştu.


TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur da IPARD II 8. Çağrı Programı hakkında bilgi vererek, işletmelerin faydalanması halinde kazançlı çıkacaklarını belirtti. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin de bölge için önemli bir şans olduğunu söyleyen Uygur, şöyle konuştu:


"Bölge ekonomisi tarıma dayanıyor. Ciddi bir tarım üssü. Şimdi kurulacak bu sanayi bölgesi en başta tarıma dayalı sanayi tesislerini bir araya getirecek. Biz yatırımcılar için her türlü kolaylığı ve desteği sunmaya hazırız. 8. Çağrı Programı bu bölge için zaten çok uygun ve birtakım değişikliler de yapıldı. Bu özel çağrıdan daha çok kişinin bu çağrıdan yararlanması için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz." - MERSİN

Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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