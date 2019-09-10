Son Dakika Haberleri: TMO alım noktasında fındık yoğunluğu
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TMO alım noktasında fındık yoğunluğu

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım noktası olan Şeker Fabrikası önünde fındığını satmak için 1 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdular.

TMO alım noktasında fındık yoğunluğu, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım noktası olan Şeker Fabrikası önünde fındığını satmak için 1 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdular.


Çarşamba ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası önüne sabaha karşı gelerek sıraya giren fındık üreticisi, fındığını TMO'ya satabilmek için sıranın kendisine gelmesini bekledi. Salıpazarı, Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinden gelen üreticilerin bir kısmı bu yıl fındık için verilen taban fiyatın az olduğunu savunurken, birçok üretici de fiyatların yeterli olduğunu söylediler.


Yağışlı havada fındığını koruma mücadelesi veren üreticiler, yıllar önce fabrikadan verilmekte olan küspe için beklenilen sırada şimdi fındık vermek için beklediklerini hatırlatarak, fındıklarının TMO tarafından alınması için umutla beklediklerini de ifade ettiler. - SAMSUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
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