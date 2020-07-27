TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz... - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), Özbekistan Taşkent'te bir üniversite kuruyor.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), Özbekistan Taşkent'te bir üniversite kuruyor. Konu hakkında gerçekleştirilen video konferans toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Özbekistan Asya coğrafyasının kalbidir. Hem kültürel ve iktisadi olarak, Orta Asya'nın parlayan yıldızıdır. İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Kuşçu ve Ali Şir Nevai gibi, ilimleriyle irfanlarıyla medeniyetimize damgalarını vurmuş olan büyüklerimiz, hepsi Özbekistan'da buradan yetişmiştir" dedi.

4 Ekim 2019 tarihinde Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in çalışma ziyareti kapsamında kendisini kabul ettiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu görüşmede Zat-ı devletleri, vizyoner yaklaşımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne birçok görev verdi. Kuşkusuz bu görevlerin bence en önemlisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Taşkent şubesinin açılmasıydı. Hemen biz de Adkham ile çalışmaya başladık. Sayın Mirziyoyev, 19 Şubat 2020'de de ülkemize gelmişti. Bu ziyarette kendilerine, projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Özbekistan TSO ile TOBB ETÜ'nin Taşkent'te kurulmasına yönelik iş birliği anlaşmasını o gün imzaladık. TOBB ETÜ Taşkent; Özbekistan Eğitim Bakanlığı, Taşkent Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan TSO ile birlikte kurulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Taşkent'te kurulan üniversitede başlangıçta 2 akademik program olacak

Özbekistan'da kurulacak üniversitenin TOBB ETÜ ile benzer müfredata ve programlara sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bunun aynısını şimdi Taşkent'te uygulamaya başlayacağız. TOBB ETÜ Taşkent'in başlangıçta iki akademik programı olacaktır. Birincisi, Uluslararası Girişimcilik Programı. İkincisi, E-ticaret ve Teknoloji Yönetimi Programı. Bu iki konuyu özellikle seçtik. Çünkü girişimcilik ve e-ticaret, bugünkü küresel ekonomide, en çok öne çıkan konulardır. Özbekistan ise, Asya coğrafyasının kalbidir. Hem kültürel ve iktisadi olarak, Orta Asya'nın parlayan yıldızıdır. İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Kuşçu ve Ali Şir Nevai gibi, ilimleriyle irfanlarıyla medeniyetimize damgalarını vurmuş olan büyüklerimiz, hepsi Özbekistan'da buradan yetişmiştir" şeklinde konuştu.

"Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir'"

Özbekistan'ın çok genç bir nüfusa sahip olduğunu ve coğrafyasında yüksek potansiyele sahip ülkelerin başında geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Günümüzdeyse, 35 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, tarihi birikimi, stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve gelişen sanayisi ile Özbekistan'ın müthiş bir gelecek vadettiğine de inanıyorum. Dolayısıyla, küresel ekonomiler yeniden şekillenirken, Özbekistan, tüm bu coğrafyada, girişimciliğin merkezi olmaya en uygun konumda olan ülkedir. Bugün ülkeler arası zenginlikler ülkelerin ortaya çıkardığı gelişimci sayısı ile ortaya çıkmaktadır. Özbekistan'da bu potansiyel var. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerimizi, ortak tarih, dil ve kültürümüz temelinde, güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz. Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir'" diye konuştu.

"Türkiye iş dünyası olarak Özbekistan'ın ve Özbek kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye-Özbekistan kardeşliğinin, maziden atiye uzanan kadim bir kardeşlik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Geçen sene Bakü'de, Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne tam üyeliğiyle, aramızdaki bu birliktelik, daha da perçinlenmiştir. Özbekistan'da, Devlet Başkanı Saygıdeğer Mirziyoyev'in güçlü ve kararlı liderliğinde yürütülen reform sürecini de takdirle izliyoruz. Yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında ülkemiz 3. sırada yer almaktadır. Türkiye iş dünyası olarak Özbekistan'ın ve Özbek kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. TOBB ETÜ'nün Özbekistan'da şube açması için bizden hiçbir desteğini esirgemeyen, yolumuzu açan, Devlet Başkanlarımıza ve değerli akademisyenlerimize, bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi bir düzeyde olduğunu ve daha iyi yerlere çıkarmak için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Adkham Ikramov ise Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu, daha da ilerletmek için kurulan bu üniversitenin bir adım olduğunu kaydetti. Ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazında Hisarcıklıoğlu'nu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu belirten Ikramov, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak da şimdiden Taşkent'te kurulan üniversite için 200 başvuru aldıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Sak ayrıca, Özbekistan'ın eğitim için oldukça elverişli ve uygun bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Adem Kula, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Adkham Ikramov, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak katıldı. - ANKARA

Özbekistan, Ekonomi, Taşkent, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Abdullah Aripov'un o veciz ifadesiyle, 'bizim dilimiz bir, dinimiz... - Son Dakika Ekonomi
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