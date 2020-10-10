Tofaş, dünyaya mühendislik ihraç ediyor - Son Dakika

Tofaş, dünyaya mühendislik ihraç ediyor

10.10.2020 13:21
Tofaş, dünyaya mühendislik ihraç ediyor, System.String[]

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Tofaş'ın Ar-Ge alanındaki başarılarına değinerek "Son 15 yılda 1,6 milyar Euro Ar-Ge harcaması yaptığımız merkezimizde yaklaşık 500 çalışanımız görev alıyor.

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Tofaş'ın Ar-Ge alanındaki başarılarına değinerek "Son 15 yılda 1,6 milyar Euro Ar-Ge harcaması yaptığımız merkezimizde yaklaşık 500 çalışanımız görev alıyor." ifadelerini kullandı.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin hem binek hem de ticari araç üreten tek otomotiv fabrikası Tofaş, 25 yılı aşkın geçmişe sahip Ar-Ge merkeziyle mühendislik ihracatı da yapıyor. Bugüne kadar Doblo, Fiorino ve son olarak Egea gibi ülke ihracatına ciddi katkılar sunan modellerin ürün geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlenen Tofaş Ar-Ge, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) dünyasındaki bir çok farklı modelin mühendislik çalışmalarında da sorumluluk üstleniyor. Bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak sürdüren Tofaş Ar-Ge'de 2019 yılında 115 mühendis FCA'nın küresel çapta mühendislik çalışmalarında yer alırken, 2020 yılında bu sayının 200 kişiye ulaşması planlanıyor.

EMEA Bölgesi'nde FCA'nın İtalya'dan sonra ikinci büyük Ar-Ge Merkezi'ne sahip olan Tofaş'ın bu başarısında, 2014 yılında Kuzey Amerika ve Kanada pazarları için 360 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan Fiat Doblo'nun RAM markalı versiyonu ProMaster City ve 2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen Egea model ailesinin ürün geliştirme sürecini yönetmesi büyük rol oynadı.

Tofaş'ın başarılı mühendislik çalışmalarının kapsamı, 2018 yılı itibariyle FCA'nın dünyanın farklı bölgelerinde üretilen modellerinin ürün geliştirme ve devreye alınma aşamalarında Tofaş Ar-Ge mühendislerinin sorumluluk almasıyla daha da genişledi.

"Küresel projelerle dünyaya açıldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Bir otomobilin tümünün veya parçalarının uluslararası düzeyde sorumluluğunun üstlenilmesi hem uygun bir altyapı hem de yetkin mühendislik gerektiriyor. Türkiye otomotiv sektöründe pek çok ilki gerçekleştiren Tofaş; tüm bu kabiliyetleri karşılayacak bilgi birikimine ve gerekli tüm yetkinliklere sahip. Son yıllarda, ürünün mühendislik tasarımından pazara sunulmasına kadar önemli roller üstlendiğimiz Doblo, Fiorino ve Egea gibi başarılı projelerimizle beraber yalnızca ürün değil mühendislik anlamında da dünyaya açıldık. Bu başarılarımızın arkasında Ar-Ge'ye verdiğimiz önem ve yaptığımız yatırımlar bulunuyor. Son 15 yılda 1,6 milyar Euro Ar-Ge harcaması yaptığımız merkezimizde yaklaşık 500 çalışanımız görev alıyor." ifadelerini kullandı.

"Nihai ürünlerin yanı sıra mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Tofaş'ın ortaya koyduğu mühendislik başarılarının zamanla FCA dünyasında önemli bir yer edindiğini aktaran Eroldu, "Otomotiv teknolojilerini yakından takip eden ve sıfırdan araç geliştirme yetkinliğine sahip Ar-Ge'miz, FCA'nın dünyanın birçok noktasında üretilerek pazara sunulacak olan modellerinde önemli sorumluluklar alıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu dış proje faaliyetleri sayesinde FCA dünyasındaki paydaşlarımızın takdirini kazanırken, nihai ürünlerin yanı sıra mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Diğer yandan, Türk mühendislerinin yetkinliği ve başarısını farklı projelerle dünyaya taşımak bizleri memnun ediyor." açıklamasında bulundu.

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca, Tofaş Ar-Ge, FCA dünyasındaki farklı projeler için bileşenler ve sistemler için tasarımlar, sanal/fiziksel doğrulamalar, banko ve yol testlerine yönelik prototip üretilmesi gibi birçok farklı alanda sorumluluk üstleniyor. Gövde ve elektronik mühendisliği alanlarında önemli bilgi birikimine sahip olan Tofaş Ar-Ge;, küresel ürün projeleri için mühendislik ihracat merkezi olmak yolunda önemli adımlar atıyor.

Araştırma Geliştirme, Cengiz Eroldu, Tofaş, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tofaş, dünyaya mühendislik ihraç ediyor - Son Dakika

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