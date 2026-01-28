Tofaş Galibiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tofaş Galibiyeti

Tofaş Galibiyeti
28.01.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tofaş, Karditsas'ı 93-79 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

SALON: Neo Kleisto Gymnastirio Giannis Bourousis

HAKEMLER: Yohan Rosso, Michal Proc, Mihkel Mannıste

KARDİTSAS: Damien Jefferson15, Noah Horchler 11, Aaron Estrada 13, Brandon Miguel Jefferson 7, Warren Washington 6, Georgios Kamperidis 6, Elbert Ellis III 11, Leonidas Kaselakis 8, Alexander Madsen2, Nikolaos Kamarianos, Thomas Zevgaras, Michalis Liapis

TOFAŞ: Marek Blazevic 19, Alex Pérez 8, Isaiah Whaley 10, Hugo Eric Besson 22, Yiğitcan Saybir 6, Maxwell Lewis 6, Jordan Floyd 10, Tolga Geçim 5, Furkan Korkmaz 5, Lynn Kidd 2, Özgür Cengiz, Efe Evan Postel

1'İNCİ PERİYOT: 22-19

DEVRE: 49-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-62

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda deplasmanda Yunanistan temsilcisi Karditsas Iaponiki'yi 93-79 mağlup etti. Tofaş, bu sonuçla ikinci maçında, ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tofaş Galibiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi
Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:04:33. #7.11#
SON DAKİKA: Tofaş Galibiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.