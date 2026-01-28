Tofaş Galibiyeti

SALON: Neo Kleisto Gymnastirio Giannis Bourousis

HAKEMLER: Yohan Rosso, Michal Proc, Mihkel Mannıste

KARDİTSAS: Damien Jefferson15, Noah Horchler 11, Aaron Estrada 13, Brandon Miguel Jefferson 7, Warren Washington 6, Georgios Kamperidis 6, Elbert Ellis III 11, Leonidas Kaselakis 8, Alexander Madsen2, Nikolaos Kamarianos, Thomas Zevgaras, Michalis Liapis

TOFAŞ: Marek Blazevic 19, Alex Pérez 8, Isaiah Whaley 10, Hugo Eric Besson 22, Yiğitcan Saybir 6, Maxwell Lewis 6, Jordan Floyd 10, Tolga Geçim 5, Furkan Korkmaz 5, Lynn Kidd 2, Özgür Cengiz, Efe Evan Postel

1'İNCİ PERİYOT: 22-19

DEVRE: 49-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-62

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda deplasmanda Yunanistan temsilcisi Karditsas Iaponiki'yi 93-79 mağlup etti. Tofaş, bu sonuçla ikinci maçında, ilk galibiyetini elde etti.