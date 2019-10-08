Tofaş'ta görev değişimi
1 saat önce
Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret AŞ şirket müdürlüğünü yapacak.
Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret AŞ şirket müdürlüğünü yapacak
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:46
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