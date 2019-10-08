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Tofaş'ta görev değişimi

1 saat önce

Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret AŞ şirket müdürlüğünü yapacak.

Tofaş'ta görev değişimi, System.String[]

Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret AŞ şirket müdürlüğünü yapacak

Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:46 
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