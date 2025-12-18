Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'nin otomotiv devi Tofaş\'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı
18.12.2025 09:43  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'nin otomotiv devi Tofaş\'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı
Haber Videosu

Türk Metal ile MESS arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının fabrikalarda eylem başladı. Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta da işçiler zam taleplerinin karşılanmaması ve iyileştirme talebine cevap verilmemesi sebebiyle yemekhanede çatal ve kaşıkları vurup eylem yaptı.

Bursa'nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TOFAŞ'ta, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine çalışanlar eyleme başladı.

TALEP EDİLEN ZAMLA TEKLİF ARASINDA UÇURUM VAR

Edinilen bilgilere göre, çalışanlar adına Türk Metal Sendikası'nın talep ettiği yüzde 20 zam ve 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren sendikası MESS'in yüzde 5 zam ve 11,50 liralık teklif sunması üzerine görüşmeler durdu. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler, fabrika içinde ilk eylemlerini gerçekleştirdi. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen ve 2025-2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması, fabrikada tepkileri beraberinde getirdi.

Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler kazan kaldırdı

İLK EYLEM TOFAŞ'TA YAPILDI

İlk eylem çerçevesinde Tofaş çalışanları yemekhanelerde çatal-kaşık vurarak tepkilerini dile getirdi. Eylem sırasında işçilerin kararlı ve coşkulu tavırları dikkat çekerken, sloganlar ve alkışlarla taleplerini dile getiren çalışanlar, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde eylemlerin artarak süreceğini ifade etti.

Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler kazan kaldırdı
Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler kazan kaldırdı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    işçyi skerek büyümeyi büyümek sanıyorlar sonra ilk yüzdeyiz ilk ondayız naraları önce çalışanını doyur ala gvat 61 6 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Sendikal eylemlere İSYAN başlığı atan editörün biraz kitap okuması gerekiyor. 1978'de Almanya'daki Mercedes fabrikasının işçilerinin 1 saat iş bırakarak, Türkiye'deki otomotiv işçilerine destek olduğunu bilmeyen biri İSYAN der bu eyleme:))) 41 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ekonomi düzelene kadar kimse yüksek zam beklemesin para artınca alışveriş artıyor fiyatlar yükseliyor 7 7 Yanıtla
  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    sistemi değiştirmeleri lazım ne lan bu 10 bin kişi bir aileye çalışıyor böyle gelir adaletimi olur 10 çalışanın maaşı patronun gelirini geçemeyecek böleceksin geliri her nüfusa zenginin köpeğinin içtiği sütü garibanın bebesi içemiyor skerim adaletinizi ayrıca geçtik ablacım türbanı mürbanı yediniz 23 yıldır kaymağını akp milletin götündeki donu aldı onu konuşuyoruz şimdi 5 0 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    iş vereni düşünen bir tane adam yok şu memlekette ben koçun yerinde olsam kaydırırım işlerimi yurtdışına 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
20 kilo verdi Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu 20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı
Tuzla Tersanesi’nde gemide yangın çıktı Ekipler olay yerinde Tuzla Tersanesi'nde gemide yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
Sörloth maç kadrosuna alınmadı Sörloth maç kadrosuna alınmadı
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu Varilde cansız bedeni bulunan eski muhtarın ölüm nedeni belli oldu
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil rengi belli oldu Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil rengi belli oldu
Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: ’’Erkeklerle…’’ Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: ''Erkeklerle…''
Dinamo Zagreb’ten Fenerbahçe’ye Livakovic için teklif Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye Livakovic için teklif
Avrupa’yı alarma geçiren virüs Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama var Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

09:29
Gündeme bomba gibi düşen Arda Güler iddiası
Gündeme bomba gibi düşen Arda Güler iddiası
09:24
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
09:09
Evlenme ve din değiştirme iddiaları Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi
09:06
Yurt dışındaki 3 ünlüye gözaltı kararı Aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı da var
Yurt dışındaki 3 ünlüye gözaltı kararı! Aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı da var
08:50
Gain Medya soruşturması derinleşiyor Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
08:12
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
08:05
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı Durumu ağır
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır
07:41
Türkiye’de de satışı vardı 162 yıllık tekstil devi iflas etti
Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti
07:09
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü Eşi gözaltına alındı
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı
06:48
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün saat 14.00’te İşte masadaki zam senaryoları
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları
06:32
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı Piyasadan toplatılıyor
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 10:30:01. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.