TOFAŞ yeni hedefler için genç basketbolcularına güveniyor - Son Dakika

TOFAŞ yeni hedefler için genç basketbolcularına güveniyor

20.05.2021 12:10
TOFAŞ yeni hedefler için genç basketbolcularına güveniyor, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş Icrypex'e elenen TOFAŞ, gelecek sezona aynı vizyon ve yeni hedeflerle başlamayı planlıyor.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş Icrypex'e elenen TOFAŞ, gelecek sezona aynı vizyon ve yeni hedeflerle başlamayı planlıyor.

TOFAŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun yaşandığı 2020-2021 sezonunda hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarılı sonuçlara imza attı.

Sezon başında uzun süredir çalıştığı başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayıran TOFAŞ, takım kaptanı Sammy Mejia'nın da basketbolu bırakmasıyla kadrosuna yeni isimleri katarak yapılanmaya gitti.

Başantrenörlüğe Hakan Demir'i getiren Bursa temsilcisi, Süper Lig'de normal sezonu 4. sırada bitirmesinin ardından play-off çeyrek finalinde Beşiktaş Icrypex ile eşleşti. İlk maçı sahasında 22 sayı öne geçmesine rağmen kaybeden TOFAŞ, ikinci karşılaşmada da rakibinin bileğini bükemeyerek elendi.

TOFAŞ, bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamasını lider bitirerek play-off gruplarına yükseldi. Play-off grubunda favori görünmesine rağmen sık sık sakatlık ve Kovid-19 vakalarıyla sorunlar yaşayan TOFAŞ, istediği sonuçları alamadı ve son 8'e kalamadan organizasyona veda etti.

"Sağlığın çok önde olduğu süreçler yaşadık"

Sezonu AA muhabirine değerlendiren TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, salgın nedeniyle belki de basketbol operasyonları açısından tarihin en sıkıntılı sezonlarından birini yaşadıklarını söyledi.

Zor şartlarda basketbol operasyonlarını nasıl yürüteceklerini öğrendiklerini belirten Öngören, "Sağlığın çok önde olduğu, sportif sonuçların biraz daha arka planda kaldığı süreçler yaşadık. Bu anlamda her spor branşında mücadele verebilen herkes çok başarılı olmuştur. Böylesine zorlu bir dönemde kulübümüzü ve basketbolu destekleyen sponsorlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Öngören, kendileri adına bilinmezlerin içinde başladıkları bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Başantrenör değişikliği ve kadronun şekillenmesinin ardından takımın yavaş yavaş ritim yakaladığını vurgulayan Öngören, şöyle devam etti:

"Salgından kaynaklı yeni doğan şartların altında herkes gibi zor bir süreçten geçiyorduk. Sezonun 5. haftası sonrasında Orhun Ene ile yollarımız ayrıldı. Ardından Hakan Demir başantrenörümüz olarak göreve başladı. Gelen ve giden oyuncularımız oldu. Daha sonra adım adım takım ritme girdi ve kimyası oluştu. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayamamamıza rağmen grup maçlarının ikinci yarısında üst üste 3 karşılaşma kazanarak ilk yılımızda son 16'da oynama başarısı gösterdik. 8'li final için de oldukça şansımız vardı. Ancak sakatlık ve hastalıklar nedeniyle son 16'daki önemli maçlarımızı eksik kadrolarla oynamak zorunda kaldık. Türkiye ligini ilk 4'te bitirdik. Son 5 yılda genelde bu seviyelerde bitiriyoruz. Önemli maçları kazanarak bu seviyemizi koruduk. Play-off turunu ise istediğimiz gibi oynayamadık. Özellikle 22 sayı önde götürdüğümüz Bursa'daki birinci maçı kazanmamız gerekiyordu. İkinci maçın son bölümünde de ritimden çıkarak istediğimiz basketbolu oynayamadık. Bu turu geçmek isterdik."

Şampiyonlar Ligi ile ilgili hedefleri

Öngören, aşılama çalışmalarıyla salgının yazın yavaşlayacağını ve organizasyonların biraz daha normale döneceğini tahmin ettiklerini anlattı.

Gelecek sezon müsabakaların seyircili oynanacağı beklentisi içinde olduklarını kaydeden Öngören, şu ifadeleri kullandı:

"Orta vadeli planlarımızda Şampiyonlar Ligi, önemli bir yer tutuyor. Bu organizasyonda başarıyla yükselmek ve önümüzdeki yıllarda 8'li veya 4'lü final organizasyonunu Bursa'ya getirmek istiyoruz. 2020-2021 sezonunda pandemi nedeniyle altyapılarda önemli yaş grupları da antrenman ve maçlarını oynayamadı. Basketbol Gençler Ligi sezonu ise fanuslar şeklinde oynandı. Son yıllarda yaptığımız yatırımlarla oluşturduğumuz genç takımımız, çok başarılı bir sezon geçirerek Basketbol Gençler Ligi (BGL) finalini Fenerbahçe ile oynamaya hak kazandı. Bu seneki BGL takımımız içerisinde bizim açımızdan çok önemli oyuncu profilleri bulunmakta. Bu genç oyuncularımızı da A takımımıza dahil edeceğiz. Onların takıma dahil olması, güzel bir Türk oyuncu kadrosu ve onları besleyen bir yabancı oyuncu grubuyla aynı vizyon ve yeni hedeflerle TOFAŞ'ı önümüzdeki sezonlara hazırlayacağız."

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Beşiktaş, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOFAŞ yeni hedefler için genç basketbolcularına güveniyor - Son Dakika Spor


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