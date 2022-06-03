Togg'dan şaşırtan açıklama: İlk ürünümüz otomobil olmayacak!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli otomobil çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşası devam eden Gemlik tesisleri için de son aşamaya geçildi. Daha önce ilk seri üretim aracın bu yılın son çeyreğinde banttan ineceği ve 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkacağı açıklandı.

Tüm Türkiye yerli otomobille ilgili son gelişmeleri beklerken, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan hem şaşırtan hem de heyecanlandıran bir açıklama geldi. Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünümüz otomobil olmayacak ifadelerini kullandı.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş: İlk ürünümüz otomobil olmayacak

Hürriyet'in haberine göre Gürcan Karakaş, ilk ürünlerinin otomobil olmayacağını açıkladı. Togg'un yalnızca bir araç üretme projesi olmadığına değinen Karakaş, kapsamlı bir mobilite ekosistemi kurmak istediklerini dile getirdi. Burada Startup'larla beraber geliştirilecek bir teknoloji servisine vurgu yapan iş insanı, şimdiye dek 236 Startup'la görüştüklerini, 30'dan fazlasıyla deneme çalışmaları yaptıklarını ve 15'ten fazlasıyla da anlaştıklarını söyledi.

Gürcan Karakaş, ilgili teknoloji hizmetiyle ilgili çok fazla detay vermedi. Ancak oyunlaştırma, büyük veri, siber güvenlik ve blok zinciriyle ilgili her türlü bulut bilişiminin hizmet sektörüyle birleştiği noktalarda bu gibi Startup'lara ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Yerli otomobil Togg, Almanya'da görüntülendi!

Togg CEO'su yerli otomobille ilgili en önemli gereksinimlerden biri niteliğindeki şarj altyapısıyla ilgili de önemli noktalara değindi.

Kurduğumuz bu şirketle bizim için, bizim açımızdan baktığımızda, ülkemizin bir ucundan bir ucuna, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye muhtelif gidilebilecek altyapının, yani hakikaten kafanızda bir endişe yaratmadan, o çekinceler olmadan seyahati sağlayabilecek bir altyapının oluşması üzerine harekete geçtik.

Bir uçtan bir uca baktığımız zaman en az bin tane şarja ihtiyaç olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz onların siparişini verdik nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda da bu bahsedilen ihaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Togg'un üzerinde çalıştığı proje ne olabilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.