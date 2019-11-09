Tohma Kanyonu sonbaharda doğa tutkunlarının uğrak mekanı

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle kartpostallık manzaraları aratmayan bir görsel şölen sunuyor.

Sarp kayalıklara sahip kanyon, ortasından geçen Tohma Çayı ve kanyondaki ağaçların sonbaharla oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi ziyaretçilerini eşsiz bir manzarayla karşılıyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Malatya'nın bu eşsiz turistik merkezi, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor. Rengarenk görüntüsüyle kartpostalları aratmayan manzaralar oluşturan kanyon, görenleri hayran bıraktırıyor.

Tarihi Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dingin bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor. Su sporlarının da yapılabildiği kanyonda, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için vadi içerisinde kamp da yapılabiliyor.

Özellikle hafta sonlarını huzurlu bir ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelen vatandaşlar, sonbaharda farklı bir renk cümbüşüne bürünen bu doğal güzelliğin keyfini çıkarıyor. Kanyon, temiz havası, sarmaşıkların kızıl ve sarının tonlarıyla ziyaretçilerine sonbaharın güzelliğini yaşatıyor.

Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl), "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

"Film platosu gibi hissettiriyor"

Sivas'tan arkadaşlarıyla kanyonu gezmeye gelen öğretmen Aziz Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyonun eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Kanyonun her noktasını gezdiklerini anlatan Öncel, "Buraların doğal sit alanının koruma statüsüne alındığı öğrendik. Bu gibi doğal güzelliklerin korunması ve ileriye dönük olarak yaşatılması dikkat çekici ve ülkemize iyi bir örnek olması açısından doğru bir karar olmuş. Somuncu Baba Külliyesi'nin hemen yanı başında böyle doğal bir güzelliğin olması gerçekten çok etkileyici. Kanyonu çevreleyen kayalıklar, tam ortasından geçen Tohma Çayı, sonbaharda film platosu gibi hissettiriyor. Sonbahar temalı bir film çekilse nasıl olur derseniz tam da burası onu anlatıyor." dedi.

Öncel, kanyonu çok beğendiklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Burası sonbaharda cennetten bir köşe olarak nitelendirilebilir mi? Evet. Tohma Kanyonu tam da böyle bir yer. Kanyonda bizi en çok etkileyen su sesinin vermiş olduğu huzur ve dinginlik, yaban hayatının da korunuyor olması gerçekten insana harika geliyor. Bence insanların ölmeden önce görmesi gereken ender yerlerden bir tanesi. Doğuya yaptığımız seyahatlerde çok heyecanlanıyoruz. Çünkü daha önce keşfedilmemiş birçok noktayı görüyoruz. Benim için burası zirvelerden birisi konumuna geldi. Bu kadar güzel bir yer olacağını tahmin etmiyorduk. Neyle karşılaşacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yokken kanyona bir girdik, güzellik duygularımız alt üst oldu. Sanki bambaşka bir dünyada yürüyoruz, nefes alıyoruz. Hayal dünyası gibi. Doğal olarak kendiliğinden oluşmuş harika bir yer."

Kayseri'den ailesi ile ziyarete gelen Emrah Korkmaz ise internette araştırma yaparken kanyonu fark ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Gezmeyi ve keşfetmeyi seviyoruz. Şehir stresinden uzak, huzurlu ve doğal bir yer. Gezdikten sonra inşallah buraları insanlar yok etmez diye düşündük. Sonra rehberler, koruma alanı içerisine alındığını söyleyince sevindik. Burada en çok dikkatimi çeken doğallığın hiç bozulmamış olması. İnsanların göz zevkini rahatsız edecek bir yapı yok. Buraya gelip Tohma kenarında kamp yapmak isterdim. Öyle hemen gezilip bitirilebilecek bir yer değil. Sonbaharın renk cümbüşünde yürürken o sesi eşliğinde insan tüm dertlerini unutuyor. Somuncu Baba türbesinin de burada olması doğa ile iç içi harika bir manevi havayı teneffüs etmemizi sağladı. Burayı saklamayı ve korumayı başarmış herkese teşekkür ederim."