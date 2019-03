Tok: "Mikro Milliyetçilik Değil Makro Kardeşlik"

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Mikro milliyetçilik değil, makro kardeşlik ile tüm vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan Tok, İlkadımlılarla her akşam ayrı bir mahallede buluşmaya devam ediyor. Son olarak Karasamsun Mahallesi'nde Avcı ve Bektaş ailelerinin daveti ile gittiği ev ziyaretinde mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Tok, 5 yıllık süreçte yaptığı projeleri anlattı.



Gördüğü ilgi karşısında sevincini dile getiren Erdoğan Tok, bu birliktelik ruhu ile 'Samsunluluk' çatısı altında kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini belirtti. Tok, "Ben göreve geldiğim ilk andan itibaren herkesin belediye başkanı olduğumu ve asla partizanca, ideolojik veya mikro milliyetçilik ile davranmayacağımızı dile getirmiştim. Böyle de davrandım. Mikro milliyetçilik üzerinden siyaset yapmak yanlış bir yoldur. Ben Trabzon Çaykara nüfusuna kayıtlıyım, Ordu'da büyüdüm ve yıllardır da Samsunumuzda yaşıyorum. Ailem burada, cenazemiz burada. Düğünümüz burada oluyor. Burada yaşıyor ve Samsun'a hizmet ediyorum. Sizlerin taleplerini yerine getirirken hiç bir zaman o Trabzonlu diğeri Rizeli diğeri mübadil, Laz, Çerkez demedik. Biz insanı seviyoruz ve insana yatırım yapıyoruz. Mikro milliyetçilik siyaseti toplumu ayrıştıran tehlikeli bir siyasettir. Bu nedenle mikro milliyetçilik değil makro kardeşlik ile tüm vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz" diye konuştu.



"İlkadım'da her mahallemiz başka bir yatırımla güzelleşti"



5 yılda 255 milyon liralık yatırımı hayata geçirirken uzak-yakın demeden her mahalleye eşit yatırım yaptıklarının altını çizen Tok, "5 yıl gibi bir sürede girmediğimiz mahalle sıkmadığımız el kalmadı. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hem hizmet noktasında mahallelerimizin ihtiyaçlarını giderdik hem de yapmış olduğumuz hizmetler sayesinde vatandaşlarımızın gönlünde yer edindik. Biz şunu biliyoruz, vatandaşlarımızın gönlüne hitap edebilmek için öncelikle hizmet noktasında eksik olmamanız gerekiyor. Bunun için belediyenin rutin işlerinde eksiksiz vatandaşlarımıza hizmet ettik. Vatandaşlarımızın gönlünde de yer edinebilmek adına iyi ve zor günlerinde har daim yanların olduk. Doğumlarında, cenazelerinde, düğünlerinde her daim vatandaşımızın yanında olmaya itina ettik. Karasamsun Mahallemiz de 5 yıl gibi bir sürede 8 km sıcak asfalt, 10 bin 500 m2 parke, 500 m2 fırçalı beton, 10 bin m yol açma, 5 bin m2 sathi kaplama çalışmalarıyla mahalle sakinlerimizin hizmetinde olduk. Bununla birlikte 3 bin 200 m2 alan üzerine içinde basketbol sahası, fitnes aletleri, çocukların oyun oynayacağı oyun grubu ve kamelyaların bulunduğu Yunus Emre Parkı'nı mahallemize kazandırdık. Ayrıca Kalkancı, Karasamsun ve Baruthane Mahallelerimizin merkezi konumuna yapılan Cami Külliye projemiz Türkiye'ye örnek olacak cinsten. Bölge mahallelerin çehresini değiştirecek olan ve Selçuklu mimarisine uygun tamamen kesme taş ve ahşaptan yapımına devam ettiğimiz Cami Külliyemiz hızla yükseliyor. 250 araçlık otoparkı, iki toplantı salonu, eşsiz camisi ve külliye alanı ile birlikte Karadeniz'de eşi benzeri olmayan bir projeye attık. Bu eşsiz dev projemizin hemen yanında ise tamamen ahşaptan İlkadım Kültür ve Medeniyet Yolumuzu inşa ettik ve halkımızın hizmetine sunduk. Bunlarla hiçbir zaman yetinmiyoruz, daha neler yapabiliriz adına vatandaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

