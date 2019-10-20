Son Dakika Haberleri: Tokat'a şehit ateşi düştü (2)
Son Dakika Güncel Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

43 dakika önce

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİPiyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Tokat'a şehit ateşi düştü (2), System.String[]

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin cenazesini hava limanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, il protokolü, şehidin Babası İsmail Fındık, dedesi Duran Fındık ve amcası Halil Fındık ile yakınları karşıladı.

'BENİ BIRAKIN BEN DE GİDEYİM'

Şehidin tabutu cenaze aracına konularken dedesi Duran Fındık, "Beni de bırakın, gideyim savaşayım" dedi.  Amcası Halil Fındık ise asker selamı vererek şehidi karşıladı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Fındık'ın cenazesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyünde yarın öğlen namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


Şanlıurfa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:47 Kaynak: DHA
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