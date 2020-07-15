TOKAT ALTIPARMAK DAĞLARI'NA BUZUL TIRMANIŞI YAPTI - Son Dakika

TOKAT ALTIPARMAK DAĞLARI'NA BUZUL TIRMANIŞI YAPTI

TOKAT'ta yaşayan amatör dağcı Ömer Aydınoğlu(48), pandemi yasaklarının hafifletilmesi ile birlikte arkadaşıyla beraber 3 bin 472 metre rakımlı Altıparmak Dağlarında buzul tırmanışı yaptı.

TOKAT'ta yaşayan amatör dağcı Ömer Aydınoğlu(48), pandemi yasaklarının hafifletilmesi ile birlikte arkadaşıyla beraber 3 bin 472 metre rakımlı Altıparmak Dağlarında buzul tırmanışı yaptı.

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Tokat'ta pastane işleten ve aynı zamanda amatör dağcılıkla ilgilenen Ömer Aydınoğlu ile arkadaşı Ercan Kesicioğlu koronavirüs nedeni ile uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesi ile birlikte soluğu Kaçkar Dağları'nın ulaşımı en zor kesimi Altıparmak Dağları'nda aldı. Yasaklar süresince yaşadıkları stresi atmak için yola çıkan iki arkadaş 3 bin 472 metre rakımlı dağa tırmandı. 30 yıldır amatör dağcılık yapan Aydınoğlu ve arkadaşı 4 günlük tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

'KENDİMİZİ DEŞARJ ETTİK'

Pandemi sürecinde stresli günler yaşadıklarını belirten Ömer Aydınoğlu, "Kısıtlamalar ve yaşanan süreç nedeniyle strese girdik. Biz de yasaklar bitiği anda dağcı arkadaşım Ercan Kesicioğlu ile birlikte Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışına gittik. Orada 3 gece kamp yaptık. 4'ncü gün zirve yaptık. 5'nci gün ise Çamlıhemşin'e indik. Tamamen kendimizi virüsten arındırarak, kendimizi deşarj ederek Tokat'a geldik. Tırmanışın faydasını gördük. Hem beyinsel olarak deşarj oluyorsun hem vücuttaki toksinleri atıyorsun. Bu yıl bölgede o kadar kar beklemiyordum. Bu doğa için de güzel bir şey, daha önceki yıllarda çıplak dağlarla karşılaşırdık. Bu sene zirvede çok kar vardı. Bu da kar yağışının fazla olmasından dolayı sanırım" dedi.

'UÇAK KORKUSUNDAN EVEREST'E GİDEMİYORUM'

Hayatında hiç uçağa binemediğini söyleyen Aydınoğlu, "Belki ben Evrest'e de giderdim. Fakat Everest'e gitmem problemli olur. Uçağa binemiyorum. Uçaktan korkuyorum. Ama Türkiye'nin 3 bin 937 rakamlı Kaçkar Dağları'na kuzey, güney, batı yamacından her sene tırmanış yapıyorum. Ayaklarım yere bastığı sürece korkmuyorum" diye konuştu.

Kaçkar Dağları, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT ALTIPARMAK DAĞLARI'NA BUZUL TIRMANIŞI YAPTI - Son Dakika
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