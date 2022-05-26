Tokat Belediyesi sokak çalıştırma çalışmalarına devam ediyor

Tokat Belediyesinin sokak çalıştırma çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Camii Kebir ve Erenler mahallelerinde devam eden sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Eroğlu, mahalle sakinleri ile çalışmaları değerlendirdi.

Tokat'ta restorasyon çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini anlatan Eroğlu, "900 Adımda 900 Yıl' adı ile ortaya koyduğumuz projemizle hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıttığımız bölgemizde kalan birkaç noktada çalışmalarımız bittiğinde bölgemiz, tam anlamıyla turizm merkezi, tarihi ve turistik bakımdan ülkemizin ve dünyanın gözbebeği noktalardan biri olacak." ifadesini kullandı.

Sulusokak Caddesi'nin bittiği yerde 18 sivil mimari ve tarihi özelliklere sahip binanın bulunduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu binalarımızın restorasyonu için geçtiğimiz aylarda Anıtlar Kurulundan da izin almak suretiyle süreci başlatmıştık. Bayramın hemen akabinde de inşaat sürecimiz başladı. Öncelikle binaların cephelerindeki iyileştirme, çatı ve tavanlarında yenileme yapıyoruz. Dükkanların cepheleri ve levhalarıyla ilgili düzenlemelerimizi yapacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Tokat'ımızı renk katan, göz alıcı güzellikte bir arastaya kavuşturmuş olacağız. Çalışmaları çok hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir ay önce başladığımız çalışmaları Allah'tan bir mani olmazsa 4 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Eylül ayında Tokat'ın tarihi güzellikleri arasında yerini alacak."