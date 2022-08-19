Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

19.08.2022 23:59
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Reşadiye ilçesi D-100 karayolu şehir girişindeki kavşakta meydana geldi. M.B idaresindeki 34 FA 8756 plakalı otobüsü tali yoldan ana yola çıkan E. K. idaresindeki 34 AD0 118 plakalı otomobile yandan çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan R.K.E yaralandı.. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Otobüste şoförü ve yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Firma tarafından temin edilecek olan bir başka otobüsle yolcuların seyahatine devam edeceği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı
Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 Uzmanlar uyardı! Çayı böyle içmek kanser riskini arttırıyor
23:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili insanlık dışı paylaşım yapan Derya Büyükuncu'nun 8 yıla kadar hapsi talep ediliyor
23:25 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
23:18 Kayseri'de sığınmacılar tarafından Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkarıldı!
23:02 Mersin'de zabıta üniforması giyen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı!
23:02 Gomis, Aslan'a galibiyeti getirdi! Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
22:58 Dünyayı gezen Türk YouTuber, Meksika'ya alınmadı: Bizi kaçak olarak gördüler
22:40 İngiliz medyası Erdoğan'ın en büyük rakibini manşetine taşıdı! Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş gündemde
22:26 Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!
22:19 Merkez Bankası'nın verdiği mesajın ardından, kredi faizlerinin de düşürülmesi gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 23:59:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement