Tokat küçükbaş hayvancılık projesiyle diğer illere örnek olmayı hedefliyor - Son Dakika

Tokat küçükbaş hayvancılık projesiyle diğer illere örnek olmayı hedefliyor

Tokat'ta Valilik öncülüğünde başlatılan proje kapsamında ildeki koyun sayısının artırılması hedefleniyor.

Tokat'ta Valilik öncülüğünde başlatılan proje kapsamında ildeki koyun sayısının artırılması hedefleniyor.

Tokat'ta Valilik tarafından bir süre önce küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, il genelinde 5 yılda 100 bin koyunun meralarla buluşturulması ile çiftçinin ve köylünün gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte "Tarım Tokat Projesi"nin uygulandığını söyledi.

"Meralarımız 3,5 milyon koyunu besler"

İl genelinde meraların oldukça fazla bulunduğuna dikkati çeken Balcı, "İlimizde 350 bine yakın koyunumuz var ama yetmez. Bizim meralarımız 3,5 milyon koyunu besler." dedi.

Balcı, köylülerin köylerini terk etmeyip üretime devam etmeleri için "koyunculuk projesini" başlattıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Devletimiz kredi veriyordu ama köylülerimiz bunu kullanamıyordu. Öz sermaye ve ipotek problemini hallettik. Ziraat Bankası ile Tokat Valiliği olarak protokol imzaladık. 150 milyon lira civarında kredi kullanıyoruz. Her kişiye 100 koyun veriyoruz, 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli ve sıfır faizli. Daha çok, koyunculuk yapan insanlara veriyoruz. ya da sürüsü azalmışsa 100'e tamamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu. 'Bu yıl küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan ediyoruz.' demişti. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda bu işe başladık."

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankasına desteklerinden dolayı teşekkür eden Balcı, şunları kaydetti:

"Bu projeyi Türkiye'de ilk gerçekleştiren il, Tokat. Projemiz model oldu. Şu ana kadar 20 bin koyunun dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimiz koyunlarını kendileri alıyor. Veterinerlerimizin denetimi ve gözetiminde sürülerini artırmış oluyorlar. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli ile açılışını yaptık. Bu model, Tokat modeli oldu. Koyunculuktaki Tokat modelini inşallah diğer uygulayıcılar da uygulayacak. Bundan da çok mutlu oluruz. Uygulamaya da başladılar."

"Projeye müthiş talep var ama ince eleyip sık dokuyoruz"

Çiftçilerin de uygulamadan memnun kaldığının altını çizen Balcı, "Projeye müthiş talep var ama ince eleyip sık dokuyoruz. Koyunları, bu işi gerçekten yapacak arkadaşlara veriyoruz. Sıkı da takip ediyoruz. Yeter ki bunlar koyunculuk yapsın. Biz tarıma dostuz, çiftçinin yanındayız. Üretimin dostuyuz. Bu aslında memleketi, milleti sevme projesi." ifadelerini kullandı.

Vali Balcı, koyunculuğun bereketli bir iş olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Anadolu'da bir tabir var, 'Buğday ile koyun, gerisi oyun.' diye. Anadolu'nun kültürü zaten. Koyun verdiğimizde köylülerin mutluluğunu çoluk çocuğu ile paylaşmak, çocukların gözlerindeki mutluluğu yakalamak bizim en büyük mutluluk kaynağımız. Bu proje ile koyun sayımız 100 bin artacak. Asıl hedefimiz ise 350 bin koyunun yanında 500 bin koyunu daha çiftçilerimizle buluşturmak. Dişi kuzu kesimini engelliyoruz. Bunları alıp sisteme geri sokmuş olacağız."

Proje kapsamında 100 koyun alan çiftçi Hüseyin Doğan da Valiliğin projeyi açıklamasının ardından başvuruda bulunduğunu belirterek, "Projemiz kabul oldu. Koyunlarımızı aldık. Çok mutluyuz. Bizim yapacağımız iş buydu, köyümüzde kaldık." dedi.

Tokat küçükbaş hayvancılık projesiyle diğer illere örnek olmayı hedefliyor

Valilik, Kredi, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat küçükbaş hayvancılık projesiyle diğer illere örnek olmayı hedefliyor - Son Dakika

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