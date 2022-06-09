Tokat'ta 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi yapıldı

09.06.2022 14:48
Tokat'ta 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi yapıldı

AFAD Başkanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğiyle düzenlen 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi gerçekleştirildi.

AFAD Başkanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğiyle düzenlen 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'ndaki kongrede konuştu.

Üniversite ve AFAD'ın yoğun emekleriyle düzenlenen kongrenin önemli sonuçları olacağını belirten Taşdelen, "Afet durumunda koordine olma oldukça önemli. Kongremizin düzenlenmesinde emekleri olanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin de üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca üniversitemiz bünyesinde AFET ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. İçişleri Bakanlığımızın, AFET ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma merkezleri bulunan üniversitelerin rektör ve müdürleri ile yaptığı toplantıdan iki önemli sonuç çıktı. Bu sonuçlardan ilki, 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi. Toplantıda projesi sunulan AFET ve Acil Yardım Uygulama Alanı, Sayın Bakan Süleyman Soylu tarafından uygun görüldü. Kampüsümüz de hizmete açıldı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya, AFAD Başkanlığına ve üniversitemiz personeline teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:55:36. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement