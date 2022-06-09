Tokat'ta 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi yapıldı

AFAD Başkanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğiyle düzenlen 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'ndaki kongrede konuştu.

Üniversite ve AFAD'ın yoğun emekleriyle düzenlenen kongrenin önemli sonuçları olacağını belirten Taşdelen, "Afet durumunda koordine olma oldukça önemli. Kongremizin düzenlenmesinde emekleri olanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin de üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca üniversitemiz bünyesinde AFET ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. İçişleri Bakanlığımızın, AFET ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma merkezleri bulunan üniversitelerin rektör ve müdürleri ile yaptığı toplantıdan iki önemli sonuç çıktı. Bu sonuçlardan ilki, 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi. Toplantıda projesi sunulan AFET ve Acil Yardım Uygulama Alanı, Sayın Bakan Süleyman Soylu tarafından uygun görüldü. Kampüsümüz de hizmete açıldı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya, AFAD Başkanlığına ve üniversitemiz personeline teşekkür ediyorum."