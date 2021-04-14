Tokat'ta, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Tokat'ta, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu

14.04.2021 15:56
Tokat'ta,

Tokat'ta, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tokat'ta, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen etkinlikte Vali Dr. Ozan Balcı ve en iyi narkotik polis anne eğitimi alan anneler fidanları toprakla buluşturdu.

300 çam, 100 badem, 50 dut ve 50 ceviz olmak üzere toplam 500 fidanının dikildiği etkinlikte konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, İçişleri Bakanlığının yüreklendirmesiyle Türkiye genelinde başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin Tokat'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başarıyla devam ettiğini söyledi.

Geleceğimiz çocuklarımızı uyuşturucudan korumamamız lazım diyen Vali Balcı; "Çocukların da uyuşturucu ve uyuşturucu türevlerinden korunması lazım. Bu konuda da bizim en büyük gücümüz, enerjimiz anneler. Projeyi anneler üzerinden yürütüyoruz. En iyi narkotik polis annedir diyoruz. Tokat İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından proje kapsamında iki bin altı yüz anneyi eğitim aldı. Narkotik polis projesine büyük katkı sağlandı. Bugün de proje kapsamında annelerle birlikte ağaçlandırma yapıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Annelerimizin daha çok duyarlı olmalarını istiyorum. Hiçbir çocuğumuzun uyuşturucuya bulaşmasını asla istemeyiz. Biz mücadelemizi zaten veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz ama polisiye tedbirlerin yanı sıra ailelerin bilinçli olmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın her biri bir kıymet, her biri bir değer. En iyi narkotik polis anne projesinin memleketimize, milletimize, Tokat'ımıza, Tokatlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Vali Dr. Ozan Balcı'nın emniyet teşkilatı mensupları ve anneler katıldı. - TOKAT

Tokat'ta, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu
Tokat'ta, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu
Tokat'ta, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu

Narkotik, Balcı, Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika


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