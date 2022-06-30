Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çamlıkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Reşadiye'den Çamlıkaya köyü yönüne giden Necati Erdem yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Necati Erdem, Serpil Erdem, Nebile Erdem ve Yusuf Miraç Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Çınar Erdem ise sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Reşadiye, Çınar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi - Son Dakika

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