Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi - Son Dakika
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Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi

30.06.2022 14:47

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşanan korkunç kazada, minibüste seyahat eden 5 kişilik bir aile, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaşanan kazada 4 aile üyesi hayatını kaybederken 7 yaşındaki çocuk ise yaralı olarak kurtuldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüsteki Necati Erdem (54), Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ve Yusuf Miraç Çetin (7) hayatını kaybetti, Çınar Erdem (7) ise yaralandı.

MİNİBÜS 300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çamlıkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Reşadiye'den Çamlıkaya köyü yönüne giden Necati Erdem yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Necati Erdem, Serpil Erdem, Nebile Erdem ve Yusuf Miraç Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Çınar Erdem ise sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs 300 metrelik uçuruma yuvarlandı, 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtuldu
Tokat'ta minibüs, uçuruma yuvarlandı: 1'i çocuk 4 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta minibüs, uçuruma yuvarlandı: 1'i çocuk 4 ölü, 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Reşadiye, Çınar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi - Son Dakika
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