Tokat'ta Öğrenci Servisi ile Midibüs Çarpıştı: 14 Yaralı
30 dakika önce
Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüsün çarpışması sonucu 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Tokat
'ta öğrenci servisi ile midibüsün çarpışması sonucu 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı. Pınarlı
ve Gazi Osman Paşa
köyünden kent merkezine lise öğrencilerini taşıyan Musa Özer
idaresindeki 60 S 0028 plakalı öğrenci servisi ile Osman Güzel (45) yönetimindeki 60 H 0161 plakalı şehir içi yolcu taşıyan midibüs, Tokat- Niksar
kara yolu Gaziosmanpaşa
Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tokat Devlet Hastanesi
Başhekim Yardımcısı Atilla Kaya
, yaralı öğrencileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:19 Kaynak: AA
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti
Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis
Son Dakika! Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek