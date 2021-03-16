Tokat'ta üniversite yerleşkesine yapılacak caminin inşaatına başlandı - Son Dakika

Tokat'ta Muhammed Emin Saraç Camisi'nin inşaatına başlandı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik yerleşkesinde yapılan caminin hafriyat çalışmasının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, cami ve kültür merkeziyle üniversitenin güzel bir yapı kazanacağını söyledi.

Yapının geleceği inşa edecek gençlerin yetişmesine önemli katkılar sunacağını belirten Balcı, "Ben Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yerini de çok beğeniyorum. Çok da güzel eserler var. Bu vesileyle buranın kurulmasından bugüne kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Akademisyenlerimizin, rektörlerimizin, şehirdeki dinamiklerin, aktörlerin katkılarıyla güzel işler yapılmış, üniversitemizin önünün daha açık olduğunu düşünüyorum. Hem kurulum alanıyla hem ürettikleriyle hem de akademik anlamda dünyaya kattıklarıyla beraber çok kaliteli, nitelikli bir üniversite olacağına canı gönülden inanıyorum." dedi.

Tokat'ta eğitim adına güzel işler yapıldığını vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

"Eğitimde tam 1 milyarlık yatırım var. İnşallah 1,5 yıl içinde bitecek. Tokat deprem kuşağı olduğu için 76 okulu yeniden yıkıp yapıyoruz. 72 okulu da güçlendirmeye aldık. Toplam parasal değeri 1 milyar. Yine üniversitemizin katkısıyla belediyemizle güzel bir bilim merkezi kazandıracağız Tokat'a, projesi de bitmek üzere. Bu bölgede cazibe merkezi olacak, özellikle gençlere, çocuklara çok katkı sağlayacak. İçinde astronomiden matematik odasına, güzel sanatlardan müziğe, fizik odasına kadar değişik bilimsel çalışmaların yapılacağı güzel bir bilim merkezi olacak. Bunlar aslında üniversiteyi de destekleyen işler. Şehirde bilim adına yapılan faaliyetler, üniversitenin kendi içinde yapılan bilimsel, kültürel faaliyetler birbirini çok etkiliyor. Şehre de çok katkı sağlıyor. Daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Törene AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş ve Prof. Dr. İbrahim Özbay, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ile İl Müftüsü Abdullah Pamuklu da katıldı.