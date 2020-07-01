Tokat'ta üretilen kesme çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Tokat'ta üretilen kesme çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Tokat'ta üretilen kesme çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyorTOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 20 yıl önce 5 dönüm alanda üretilmeye başlayan kesme çiçekler, Türkiye'nin 15 ilindeki mezatlarda alıcısıyla buluşuyor.

Tokat'ta üretilen kesme çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 20 yıl önce 5 dönüm alanda üretilmeye başlayan kesme çiçekler, Türkiye'nin 15 ilindeki mezatlarda alıcısıyla buluşuyor. Halen 202 dönüm alanda üretimi devam eden çiçeklerin ilçe ekonomisine yıllık katkısı 5 milyon TL'yi buluyor.

İlçede 2000 yılında 5 dönümlük alanda yetiştirilmeye başlanan kesme çiçeklerin üretim alanı, devletin verdiği teşvik ve desteklerle artmaya başladı. 62'si seralarda 140 dönümü ise açık alanlarda yetiştirilen gerbera, gül, soli, cipso ve glayöl cinsi çiçeklerin üretim alanı aradan geçen 20 yılda 202 dönüme ulaştı. İlçedeki üretim miktarının artmasıyla çiftçiler iç piyasanın kesme çiçek ihtiyacına da cevap vermeye başladı. Sevgililer günü, doğum günleri ve düğünler gibi özel günlerde kullanılan çiçekler toplandıktan sonra 15 ildeki mezatlara gönderilip satılıyor. Kesme çiçekçiliğin ilçe ekonomisine katkısı ise yılda 5 milyon TL'yi buluyor.

Erbaa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışan Muhsin Balcı "Erbaa ilçemizde kesme çiçekçilik 2000 yılından beri yapılmaktadır. 2000 yılında 5 dönüm alanla başlayıp şu an itibariyle 202 dönüm alanda yapılmaktadır. Bunun 62 dönümü kapalı alanda, serada 140 dönümü de açık alanda yapılmaktadır" dedi.

'İLÇEYE KATKISI BÜYÜK'

İlçedeki üretimin aile işletmeciliği şeklinde yapıldığını ifade eden Balcı, "İlçemizde yetiştirilen kesme çiçekler 5-6 çeşittir. En çok yetiştiriciliği yapılan çiçeklerimiz, gerbera, gül, soli, cipso, glayöl cinsi çiçeklerdir. Bu yetiştirilen çiçekler Türkiye'nin 15 ilinde bulunan mezatlarda pazarlanmaktadır. Bizim yetiştirdiğimiz çiçekler Ankara'da bulunan mezata gitmektedir. Burada çiçeklerimizin satış fiyatları o günkü arz ve talebe göre değişmektedir. Burada gördüğümüz gerbera çiçeklerinin farklı renkleri bulunmaktadır. Bunların da hepsinin fiyatı standart değildir. O günkü mezatta talebe göre fiyatlar değişmektedir. Yetiştirdiğimiz çiçeklerin ilçemize katkısı yaklaşık 5 milyon TL civarındadır. Çiftçilerimiz aile işletmeciliği şeklinde üretim yapmaktalar" diye konuştu.

2006 yılından önce İstanbul'da kesme çiçekçilik yaptıklarını ancak memleketlerinde üretim yapmaya karar verip Erbaa'ya geldiklerini anlatan kesme çiçek üreticisi Ali Özdemir ise devletin verdiği desteklerle daha da büyütmeye, üretimi daha da verimli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta üretilen kesme çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

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