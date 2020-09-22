Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan son mülki idareciler kararnamesi ile Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine atanan Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan kararname ile Yeşilyurt ilçesine atanan Halil İbrahim Yeşilyurt, ilçeye gelerek görevine başladı.

Türk Kızılay ile Turhal Belediyesi arasında iş birliği

Türk Kızılay ile Turhal Belediyesi arasında imzalanan protokolle aşevine et bağışı yapıldı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Belediye olarak dar gelirli vatandaşlara hizmetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Aşevi olarak sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Devlet, millet el ele bütünlüğünün güzel bir örneği oldu." dedi.

Türk Kızılay Tokat Şube Başkanı Faruk Delen ise mazlumların yüzünü güldürmek için her yerde var olduklarını söyledi.

Kızılay olarak Turhal Belediyesi ile yaptıkları protokol çerçevesinde genel merkezin göndereceği gıda ve et yardımlarını belediye ile paylaşacaklarını anlatan Delen, "Önemli olan mağdur vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi. Bugün itibarıyla 1800 kilogram etimizi belediye aşevimize teslim etmiş durumdayız. Bundan sonraki aşamalarda genel merkezimizin destekleri devam edecek." diye konuştu.