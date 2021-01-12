Tokat ve Erfelek belediyeleri arasında kardeşlik protokolü imzalandı - Son Dakika

Tokat Belediyesi ile Sinop'un Erfelek İlçe Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Erfelek Beleyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, her iki belediye arasında yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun kentte önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Maviş, "Yapılan anlaşmayla inanıyorum ki Erfelek ilçemizde önemli hizmetler hayata geçecek. Sayın Başkanımıza güven ve inancımız tam." dedi.

Eroğlu ise Erfelek Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ilçede yürütülen projelere destek olacaklarını anlattı.

AK Parti belediyeciliğinin hizmet anlamı taşıdığını vurgulayan Eroğlu, Erfelek halkının da en iyi hizmetle buluşmayı hak ettiğini kaydetti.

Eroğlu'nun konuşmasının ardından her iki belediye arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

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