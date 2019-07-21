Son Dakika Haberleri: TOKAT VİLDAN, ÇEKİÇ ATMA MÜSABAKALARINA KÖYÜNDE TAŞLA HAZIRLANDI
Son Dakika Güncel Haber

TOKAT VİLDAN, ÇEKİÇ ATMA MÜSABAKALARINA KÖYÜNDE TAŞLA HAZIRLANDI

1 saat önce

TOKAT'ta çekiç atma branşı ile uğraşan Milli sporcu Vildan Kelek (17), Azerbaycan'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali (EYOF) müsabakalarına köyünde ilginç bir şekilde hazırlandı.

TOKAT'ta çekiç atma branşı ile uğraşan Milli sporcu Vildan Kelek (17), Azerbaycan'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali (EYOF) müsabakalarına köyünde ilginç bir şekilde hazırlandı. Hafta içi kent merkezinde normal malzemeleri kullanan Kelek, hafta sonları ise köyündeki evinin arkasında bulunan tarlada çekiç yerine taş fırlatarak hazırlık yaptı.
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Manastır köyünde yaşayan Muhittin ve Güler Kelek çiftinin 6 çocuklarından 4'üncüsü Vildan Kelek, 4 yıl önce öğretmenin tavsiyesi üzerine çekiç atma sporuna başladı. İl genelinde ve ülke genelinde yapılan birçok yarışmaya katılan Vildan Kelek, onlarca madalya kazandı. Milli sporcu olan Kelek, 21-28 Temmuz'da Azerbaycan'da yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali (EYOF) yarışması için antrenman yaptı, Milli sporcu Kelek, hafta için arkadaşları ile birlikte antrenmanları yaparken, hafta sonlarını ise ailesinin yanına gittiği köyde, çekiç yerine taş kullanarak çalıştı.
'HEDEFİM OLİMPİYATLARDA YARIŞMAK'
Milli sporcu Vildan Kelek, Ailemin yanına geldiğim zamanlar cumartesi ve pazar günleri antrenmanlara gidemediğin için ben de burada elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Teknik bir branş olduğu için maalesef malzemelerimizi yanımıza getiremiyoruz. Taş ile çalışıyorum. Tarlada koşuyorum. Nerede düz alan var ise orada yapmaya çalışıyorum. Hedefim ise olimpiyatlarda yarışmak dedi.
Milli Takım Antrenörü Mustafa Erol Karaca ise, Sporcumuz Vildan Kelek bu yıl ülkemizi Avrupa Atletizm Oyunlarında temsil edecek. Vildan burada önemli dereceler elde etti. Çok kısa bir sürede bir hayli yol aldı. Avrupa Şampiyonasında ben final yapacağına inanıyorum diye konuştu.
Vildan Kelek'in babası Muhittin Kelek ise, Kızımdan ben birincilik bekliyorum. İnşallah orada bayrağımızı dalgalandıracak. Kızımızın her zaman destekçisiyiz. Antrenmanlarında, çalışmalarında, her zaman yanındayız dedi.
TOKAT VİLDAN, ÇEKİÇ ATMA MÜSABAKALARINA KÖYÜNDE TAŞLA HAZIRLANDI
Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi! Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 atama birden Son dakika! Düzce'deki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten fezleke

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 11:47:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOKAT VİLDAN, ÇEKİÇ ATMA MÜSABAKALARINA KÖYÜNDE TAŞLA HAZIRLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]