Tokatlı öğrenciler Erasmus projesi kapsamında Bulgaristan'ı gezdi - Son Dakika

Niksar Kaya İsmet Özden Ortaokulu öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında Bulgaristan'ın Hacıdimova kentine gitti.

Niksar Kaya İsmet Özden Ortaokulu, öğrenciler arasında farlılıklara saygı, hoşgörü ve dostluk kavramlarını pekiştirmek, öğrencilerin yabancı dil yeteneklerini ve bilgi birikimlerini artırmak, katılımcı diğer ülke kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak ve kendi kültürlerini tanıtmak amacıyla "Güneş Herkesi Isıtır" projesi hazırladı.

Proje kapsamında, İspanya, Türkiye, Portekiz, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan proje ortağı olan okullardan 20 öğretmen ve 100'e yakın öğrenci, Bulgaristan'da buluştu.

Projede, Okul Müdürü Talip Kütükçü, Proje Koordinatör Öğretmeni Ertuğrul Balcı, İngilizce Öğretmeni Apdullah Kabakçı, Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Haliloğlu ve okuldan 5 öğrenci, Türkiye ekibi olarak yer aldı.

Hacıdimova kentindeki okulda buluşan öğrenciler, Bulgaristan proje koordinatörü Zaprina Glouchkova tarafından Bulgaristan eğitim sistemi hakkında bilgiler aldı.

Proje koordinatör öğretmeni Ertuğrul Balcı, Türkiye, Tokat ve okulu tanıtan sunumunu gerçekleştirdi.

Kaya İsmet Özden Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekibi, Tokat yöresine ait "Ellik" oyunu oynadı.

Üç günlük programda, öğretmen ve öğrenciler Bulgaristan'ın başkenti Sofya, Hacıdimova, Milli Tarih Müzesi ve Kraliyet Sarayı'nı gezme imkanı buldu.

Program, öğretmen ve öğrencilere verilen katılım belgesi töreninin ardından sona erdi.