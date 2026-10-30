Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip - Son Dakika
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Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip

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Tokayev Ankara\'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını öven Tokayev, "Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi. İnanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başladı.

"Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilen zirvede konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin uluslararası konumuna ve son yıllardaki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN SOSYOEKONOMİK POTANSİYELİ GELİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarına dikkat çeken Tokayev, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.

Tokayev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü politikaları sayesinde kardeş Türkiye'nin sosyoekonomik potansiyeli anlamlı şekilde gelişti." dedi.

"İNANILMAZ ULUSLARARASI PRESTİJE SAHİP"

Türkiye'nin dünya siyasetindeki konumuna da değinen Kazakistan Cumhurbaşkanı, ülkenin uluslararası alanda kazandığı itibarı vurguladı.

Tokayev, "100 yıldan fazla sürede Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi; inanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke." ifadelerini kullandı.

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