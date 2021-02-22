Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK soruşturması - Son Dakika

Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK soruşturması

22.02.2021 20:22
Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK soruşturması, System.String[]

Eskişehir'de Tokkal ailesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı hakkında sosyal medyada paylaştığı PKK'lı teröristlerin mezarı başındaki fotoğraflar nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de Tokkal ailesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı hakkında sosyal medyada paylaştığı PKK'lı teröristlerin mezarı başındaki fotoğraflar nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk, geçtiğimiz pazartesi günü evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayetle ilgili ilk etapta 13 kişiyi gözaltına almıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda katil zanlısının gözaltına alınanlar arasında cesetlerin bulunduğu gün olay yerinde gelerek gözyaşı döken İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif B. (29) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde Mardinli olduğu öğrenilen Mehmet Şerif B.'nin 2013 yılında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen "Akif Doğan" kod adlı Mehmet Şirin Cebe ve "Aşikar" kod adlı Ali Kılıç adlı PKK'lı teröristlerin sonradan yıkılan mezarlarının arasında "zafer işareti" yaparak poz verdiği bir fotoğraf ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafa vatandaşlar tarafından tepki yağdı. Katil zanlısı Mehmet Şerif B. hakkında sosyal medyada paylaştığı terör örgütü PKK ile bağlantılı fotoğraflar nedeniyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı.

-İHA-

Mehmet Şerif, Pazartesi, Eskişehir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK soruşturması - Son Dakika


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