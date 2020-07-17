Tokyo Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mukabele okundu - Son Dakika

Çınar, mukabele sonrası yaptığı duada Müslüman milletlere dirayet ve feraset dileğinde bulundu. Cuma namazı sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rifat Çınar , 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) düzenlediği hain darbe teşebbüsünde verilen şehitler için mukabele okudu.

Türkiye 'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki mukabele programına Büyükelçi Hasan Murat Mercan , Japonya'daki Türk sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve Tokyo Camisi cemaati katıldı.

Japonya 'nın başkentindeki Tokyo Camisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla cuma namazı öncesi şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu.

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