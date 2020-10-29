Tomarza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Tomarza Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Cumhuriyet Savcısı Soner Altıntaş ve İlçe Belediye Başkan Davut Şahin, tebrikleri kabul etti.
İlçe Kaymakamı Cebeci, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Konuşmanın ardından öğrenciler zeybek gösterisi yaptı, şarkı söyledi ve şiir okudu.
- Kaynak: AA
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