Tomarza'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Tomarza'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Salgın nedeniyle ilçeye bağlı 54 mahallenin tamamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Tomarza Belediyesine bağlı ekipler vardiyalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, salgının Türkiye'yi terk edene kadar Tomarza Belediyesi olarak dezenfekte çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşların alınan kurallara ve yasaklara riayet etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu hastalığı hep beraber yeneceğiz." dedi.