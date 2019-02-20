Tomruk Yüklü Tırın Çekicisi Havaya Kalktı
1 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken freni boşalarak geriye doğru hareketlenen ve dorsesi yol kenarına devrilen tırın çekici bölümü havaya kalktı.
Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde park halindeyken freni boşalarak geriye doğru hareketlenen ve dorsesi yol kenarına devrilen tırın çekici bölümü havaya kalktı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 B 7562 plakalı tomruk yüklü tırın Aktepe
Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında park halindeyken freni boşaldı. Geriye doğru hareketlenen tırın dorsesi ve içindeki tomruklar yol kenarına devrildi. Bu sırada tırın çekici bölümünün havaya kalkması ilginç bir görüntü oluşturdu.
Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çekici bölümüne merdiven uzatarak sürücüyü aradı.
Tırın içinde olmadığı tespit edilen sürücünün, bir süre sonra kaza yerine geldiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA
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