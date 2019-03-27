Toni Kroos Üçüncü Kez Baba Oldu
1 saat önce
REAL Madrid'de forma giyen Kroos, maviler giydirdiği küçük bebeğiyle paylaştığı fotoğrafın altına, 'Hayat güzel' mesajını yazdı.
REAL Madrid
'de forma giyen Kroos, maviler giydirdiği küçük bebeğiyle paylaştığı fotoğrafın altına, 'Hayat güzel' mesajını yazdı. Dünyaya gelen bebeğinin cinsiyetiyle ilgili bilgi vermeyen Kroos'un biri beş, diğeri iki yaşında iki çocuğu daha var. 5 yaşındaki Leon
ve 2 yaşındaki Amelie'nin annesi Jessica ile 2015'te evlenen Kroos, geçen yıl kasım ayında yaptığı bir paylaşımla üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.
Teknik direktör Joachim Löw'ün gözdesi olan Kroos, 2014'te Dünya Şampiyonu olan Alman Milli Takımının kadrosunda da yer almıştı. Löw, şampiyon kadrodan şimdi sadece kaleci Neuer ile birlikte Kroos'a forma veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:57
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