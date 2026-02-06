Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş - Son Dakika
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş

Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
06.02.2026 12:03  Güncelleme: 12:08
Adana'da TIR ile çarpışarak aracın altında kalan motosiklet sürücüsü mucize şekilde kurtuldu. Sıkıştığı yerde hareket dahi edemeyen motorcu kaskı ve koruyucu ekipmanları sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü, TIR ile çarpışmasının ardından aracın altında kaldı.

KAZA SONRASI SEFERBERLİK

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü TIR'ın altında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek sürücüyü aracın altından çıkardı. Sıkıştığı yerde hiç hareket edemeyen motorcu kaskı ve koruyucu ekipmanları sayesinde mucize şekilde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı bildirildi.

Motosiklet, Gündem, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

11:39
